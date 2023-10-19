Подросток зарубил топором сожителя своей матери в Нижней Салде

Отношения с 40-летним мужчиной мама мальчика начала два месяца назад. Они стали вместе жить, после чего часто выпивать. Сын просил мать бросить алкоголь, но она не слушалась. Тогда он задумал избавиться от ее друга, пишет «Урал Мэш».