Подросток зарубил топором сожителя своей матери в Нижней Салде

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
Отношения с 40-летним мужчиной мама мальчика начала два месяца назад. Они стали вместе жить, после чего часто выпивать. Сын просил мать бросить алкоголь, но она не слушалась. Тогда он задумал избавиться от ее друга, пишет «Урал Мэш».
В ту ночь мать и сожитель пришли домой в пьяном состоянии и легли спать. Подросток взял в руки топор, и одновременно попросил мать выйти. Женщина вышла из комнаты, туда ворвался подросток и нанес не менее 14 ударов топором своему оппоненту. Он проломил ему череп.
До суда школьник будет жить с дядей, с матерью ему можно контактировать. Под домашним арестом он пробудет больше двух месяцев и пройдет проверку у психиатра. В колледже об ученике отзывались положительно.