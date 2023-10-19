Полицейский в Нижнем Тагиле назвал причину разборок с подростком

Posted Сегодня, 05:56
Published Сегодня, 05:56
Modified Сегодня, 05:58
Updated Сегодня, 05:58
Он отметил, что угроз никому не высказывал, а на встрече его попросила присутствовать 14-летняя школьница.
По словам отца одного из подростков, уголовное дело в отношении полицейского возбуждать отказались. Мужчина с таким решением не согласен.
Во время разбирательств выяснилось, что участковый встречался с подростками по просьбе 14-летней школьницы, с которой общался в социальных сетях. Согласно постановлению об отказе в возбуждении уголовного дела, девочка заявила, что кто-то разбил ее телефон, а маме она говорить боится.
Сам же участковый во время общения с 14-летним подростком представился дядей девочки и предложил встретиться. В тот день полицейский был при исполнении, но пришел в гражданской одежде для обеспечения скрытности.
Подросток при этом утверждает, что полицейский ему высказывал угрозы и требовал деньги за телефон. А товарищ правоохранителя бил и хватал за шею. Когда за мальчика заступился друг, началась драка. Прохожие заступились за детей.
В результате на место встречи приехал отец мальчика. Он же написал заявление на полицейского.