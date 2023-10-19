tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:56

Published Сегодня, 05:56

Modified Сегодня, 05:58

Updated Сегодня, 05:58

Полицейский в Нижнем Тагиле назвал причину разборок с подростком

Полицейский в Нижнем Тагиле назвал причину разборок с подростком

19 октября 2023, 05:56
Фото: 1MI
Полицейский из Нижнего Тагила объяснил, почему вступил в конфликт с подростком. По его словам, он не успел отреагировать и пресечь противоправные действия. Речь идет о драке, которая началась на его глазах.

Он отметил, что угроз никому не высказывал, а на встрече его попросила присутствовать 14-летняя школьница.

По словам отца одного из подростков, уголовное дело в отношении полицейского возбуждать отказались. Мужчина с таким решением не согласен.

Во время разбирательств выяснилось, что участковый встречался с подростками по просьбе 14-летней школьницы, с которой общался в социальных сетях. Согласно постановлению об отказе в возбуждении уголовного дела, девочка заявила, что кто-то разбил ее телефон, а маме она говорить боится.

Сам же участковый во время общения с 14-летним подростком представился дядей девочки и предложил встретиться. В тот день полицейский был при исполнении, но пришел в гражданской одежде для обеспечения скрытности.

Подросток при этом утверждает, что полицейский ему высказывал угрозы и требовал деньги за телефон. А товарищ правоохранителя бил и хватал за шею. Когда за мальчика заступился друг, началась драка. Прохожие заступились за детей.

В результате на место встречи приехал отец мальчика. Он же написал заявление на полицейского.

Конфликт полицейского и подростка в Нижнем Тагиле попал на видео
Узнать подробнее
#Общество#Нижний Тагил#Дети#Полиция#Ссора#Конфликт#Ирина Кирилова
Подпишитесь
Фекалии на стенах и ужасный запах: жительница Тагила держит 20 собак в квартире
Вчера, 11:14
Этилбензол и сероводород превысили норму в воздухе Тагила после пожара на ЕВРАЗ НТМК
Вчера, 05:55
Директор по персоналу УВЗ обсудил с главой свердловской ФСИН прием на работу зэков
Вчера, 13:03
В свердловской ГИБДД призвали ограничить пожилых водителей после ДТП на Уралмаше
Вчера, 14:00
Справедливость через суд. Свердловский Минздрав заставили выплатить врачу 1,5 млн
Вчера, 11:30
«Мужчина сидел и крестился»: в Нижнем Тагиле насмерть сбили пешехода
Вчера, 13:50