Полицейский в Нижнем Тагиле назвал причину разборок с подростком

Во время разбирательств выяснилось, что участковый встречался с подростками по просьбе 14-летней школьницы, с которой общался в социальных сетях. Согласно постановлению об отказе в возбуждении уголовного дела, девочка заявила, что кто-то разбил ее телефон, а маме она говорить боится.