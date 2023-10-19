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Updated Сегодня, 05:45

Председатель ТПП РФ Катырин раскрыл перспективы развития инвестиционного стандарта

Председатель ТПП РФ Катырин раскрыл перспективы развития инвестиционного стандарта

19 октября 2023, 05:43
Фото: фрагмент видео
В Нижнем Новгороде состоялся форум «Региональный инвестиционный стандарт», где президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин рассказал о механизмах работы и перспективах финансового инструмента для бизнеса.

Катырин заявил, что региональный инвестиционный стандарт фактически является комплексом минимальных требований для установления параметров, которые положительно влияют на деятельность каждого инвестора вне зависимости от российского региона.

«Наша задача, в первую очередь, это организовать взаимодействие с другими объединениями предпринимателей, привлечь тех, кто участвует в инвестиционном процессе, взаимодействовать с органами государственной власти, с ресурсоснабжающими организациями», — перечислил перспективы дальнейшего развития руководитель ТПП РФ.

Инвестиционный стандарт устанавливается и запускается в реализацию властями регионального и федерального уровней, авторитетными бизнес-сообществами. Такие объединения, помимо прочего, работают над подтверждением внедрения стандарта и его ежегодной верификации.

Согласно комментарию первого зампреда российского правительства Андрея Белоусова, в нашей стране на сегодня сложились довольно благоприятные условия для инвестиций, но воплощение различных инвестиционных проектов в большей мере зависит от климата. А климат на данный момент складывается не столько на уровне РФ, сколько непосредственно в регионах.

Кроме того, Сергей Катырин заявил, что создание таких приемлемых условий для инвесторов в ходе реализации инвестпроекта требует поддержки от властей на уровне регионов и ресурсоснабжающих организаций. Необходимо создание электронной платформы — тогда все проекты будут отмечены и появится возможность наблюдения за ходом реализации, чтобы влиять на данный процесс при необходимости.

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