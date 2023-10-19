Председатель ТПП РФ Катырин раскрыл перспективы развития инвестиционного стандарта

Кроме того, Сергей Катырин заявил, что создание таких приемлемых условий для инвесторов в ходе реализации инвестпроекта требует поддержки от властей на уровне регионов и ресурсоснабжающих организаций. Необходимо создание электронной платформы — тогда все проекты будут отмечены и появится возможность наблюдения за ходом реализации, чтобы влиять на данный процесс при необходимости.