Председатель ТПП РФ Катырин раскрыл перспективы развития инвестиционного стандарта

Posted Сегодня, 05:43
Published Сегодня, 05:43
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Катырин заявил, что региональный инвестиционный стандарт фактически является комплексом минимальных требований для установления параметров, которые положительно влияют на деятельность каждого инвестора вне зависимости от российского региона.
«Наша задача, в первую очередь, это организовать взаимодействие с другими объединениями предпринимателей, привлечь тех, кто участвует в инвестиционном процессе, взаимодействовать с органами государственной власти, с ресурсоснабжающими организациями», — перечислил перспективы дальнейшего развития руководитель ТПП РФ.
Инвестиционный стандарт устанавливается и запускается в реализацию властями регионального и федерального уровней, авторитетными бизнес-сообществами. Такие объединения, помимо прочего, работают над подтверждением внедрения стандарта и его ежегодной верификации.
Согласно комментарию первого зампреда российского правительства Андрея Белоусова, в нашей стране на сегодня сложились довольно благоприятные условия для инвестиций, но воплощение различных инвестиционных проектов в большей мере зависит от климата. А климат на данный момент складывается не столько на уровне РФ, сколько непосредственно в регионах.
Кроме того, Сергей Катырин заявил, что создание таких приемлемых условий для инвесторов в ходе реализации инвестпроекта требует поддержки от властей на уровне регионов и ресурсоснабжающих организаций. Необходимо создание электронной платформы — тогда все проекты будут отмечены и появится возможность наблюдения за ходом реализации, чтобы влиять на данный процесс при необходимости.