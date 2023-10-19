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Published Сегодня, 15:17

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Путин одобрил идею свердловского губернатора о финансировании спорта с акцизов

Путин одобрил предложение Куйвашева о финансировании спорта за счет курильщиков

19 октября 2023, 15:17
Фото: kremlin.ru

Путин одобрил идею свердловского губернатора о финансировании спорта с акцизов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил направлять часть акцизных налогов от продажи спиртного и табака на строительство спортивных объектов в регионе.

С такой инициативой глава региона в четверг выступил в Перми на заседании Совета по развитию физкультуры и спорта при президенте РФ, передает департамент информполитики Свердловской области.

Владимир Путин, как сообщается, одобрил предложение, указав, что доходы от акцизов должны направляться в том числе на реабилитацию россиян, пострадавших от вредных привычек, а также на пропаганду ЗОЖ среди молодежи через строительство спортивной инфраструктуры.

Ранее в этот день Куйвашев озвучил планы по строительству в регионе трех спортивных центров для разных дисциплин.

Куйвашев на встрече с Путиным предложил создание трех свердловских спортцентров
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#Общество#Экономика#Спорт#Свердловская область#Налоги#Акцизы#Григорий Орлов
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