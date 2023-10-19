Путин одобрил предложение Куйвашева о финансировании спорта за счет курильщиков

Posted Сегодня, 15:17
Published Сегодня, 15:17
Modified Сегодня, 15:19
Updated Сегодня, 15:19
С такой инициативой глава региона в четверг выступил в Перми на заседании Совета по развитию физкультуры и спорта при президенте РФ, передает департамент информполитики Свердловской области.
Владимир Путин, как сообщается, одобрил предложение, указав, что доходы от акцизов должны направляться в том числе на реабилитацию россиян, пострадавших от вредных привычек, а также на пропаганду ЗОЖ среди молодежи через строительство спортивной инфраструктуры.
Ранее в этот день Куйвашев озвучил планы по строительству в регионе трех спортивных центров для разных дисциплин.