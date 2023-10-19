Пьяный водитель без прав устроил смертельное ДТП на свердловской трассе

Posted Сегодня, 13:32
Published Сегодня, 13:32
Modified Сегодня, 13:34
Updated Сегодня, 13:34
Мужчина ехал на превышающей скорости и в какой-то момент потерял управление над авто, а затем съехал с дороги. Сейчас инспекторы разбираются в обстоятельствах трагедии, сообщает «Патрульный участок».
Авария случилась 18 октября примерно в 23:40 на трассе «Северный подъезд к городу Волчанску» при подъезде к поселку Вьюжный. Предварительно известно, что 48-летний мужчина на машине «ВАЗ-2114» выбрал небезопасную скорость.
В результате 35-летняя женщина скончалась. Известно, что мужчина купил машину три дня назад.
Результат теста показал, что водитель пьян — в его крови находилось 0,888 мг алкоголя. Проводится проверка.