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Updated Сегодня, 13:34

Под Волчанском в ДТП с пьяным водителем без прав погибла пассажирка

Пьяный водитель без прав устроил смертельное ДТП на свердловской трассе

19 октября 2023, 13:32
Фото: "Патрульный участок"

Под Волчанском в ДТП с пьяным водителем без прав погибла пассажирка

В аварии около Волчанска погибла женщина-пассажир. Она ехала в машине пьяного водителя, не имеющего водительского удостоверения.

Мужчина ехал на превышающей скорости и в какой-то момент потерял управление над авто, а затем съехал с дороги. Сейчас инспекторы разбираются в обстоятельствах трагедии, сообщает «Патрульный участок».

Авария случилась ​18 октября примерно в 23:40 на трассе «Северный подъезд к городу Волчанску» при подъезде к​ поселку Вьюжный. Предварительно известно, что 48-летний мужчина на машине «ВАЗ-2114» выбрал небезопасную скорость.

В результате 35-летняя женщина скончалась. Известно, что мужчина купил машину три дня назад.

Результат теста показал, что водитель пьян — в его крови находилось 0,888 мг алкоголя. Проводится проверка.

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#Происшествия#ДТП#Алкоголь#Инспекторы#Трасса#Скорость#Пьяный водитель#Пассажирка#Трагедия#Волчанск#Авария#Без прав#Нетрезвый водитель#Дарья Сорокина
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