Репчатый лук начал дорожать в Свердловской области

Остальные овощи из борщевого набора, согласно статистике, пока обходятся покупателям дешевле. Например, картофель в магазинах в среднем стоил 24,64 рубля (-4,87%), свежая капуста — 27,70 рубля (-0,92%). Морковь и свеклу можно было приобрести за 36,63 рубля (-3,31%) и за 31,47 рубля (-3,2%) соответственно.