Репчатый лук начал дорожать в Свердловской области

Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
Modified Сегодня, 10:34
Updated Сегодня, 10:34
Остальные овощи из борщевого набора, согласно статистике, пока обходятся покупателям дешевле. Например, картофель в магазинах в среднем стоил 24,64 рубля (-4,87%), свежая капуста — 27,70 рубля (-0,92%). Морковь и свеклу можно было приобрести за 36,63 рубля (-3,31%) и за 31,47 рубля (-3,2%) соответственно.
Как выяснила редакция TagilCity.ru, за неделю подорожали почти все продукты, опубликованные в списке Свердловскстата. Исключение, помимо борщевого набора, составили сыр, овощные консервы для детей, сахар и соль, печенье, макароны и огурцы.
Так, литр молока свердловчанам обходился в 64,58 рубля (+0,76%), десяток яиц прибавил в цене до 85,07 рубля (+2,45%), килограмм пшеничной муки — до 46,47 рубля (+0,25%). Кроме того, подорожали мясо, курица, рыба, колбаса, молочные продукты, крупы, чай, хлеб, помидоры, яблоки и бананы, а также водка.