tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:32

Published Сегодня, 10:32

Modified Сегодня, 10:34

Updated Сегодня, 10:34

Репчатый лук начал дорожать в Свердловской области

Репчатый лук начал дорожать в Свердловской области

19 октября 2023, 10:32
Фото: 1MI
Сезонное снижение цены на репчатый лук остановилось в Свердловской области. За неделю с 9 по 16 октября овощ подорожал до 30,34 рубля за килограмм (+0,65%).

Остальные овощи из борщевого набора, согласно статистике, пока обходятся покупателям дешевле. Например, картофель в магазинах в среднем стоил 24,64 рубля (-4,87%), свежая капуста — 27,70 рубля (-0,92%). Морковь и свеклу можно было приобрести за 36,63 рубля (-3,31%) и за 31,47 рубля (-3,2%) соответственно.

Как выяснила редакция TagilCity.ru, за неделю подорожали почти все продукты, опубликованные в списке Свердловскстата. Исключение, помимо борщевого набора, составили сыр, овощные консервы для детей, сахар и соль, печенье, макароны и огурцы.

Так, литр молока свердловчанам обходился в 64,58 рубля (+0,76%), десяток яиц прибавил в цене до 85,07 рубля (+2,45%), килограмм пшеничной муки — до 46,47 рубля (+0,25%). Кроме того, подорожали мясо, курица, рыба, колбаса, молочные продукты, крупы, чай, хлеб, помидоры, яблоки и бананы, а также водка.

Капуста и морковь больше всего подорожали за год в Свердловской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Хлеб и чай подешевели в Свердловской областиВ Свердловской области за неделю овощи подешевели на 10%В Свердловской области подорожали бананы и водка, а борщевой набор подешевел
#Экономика#Эксклюзив#Цены#Свердловская область#Продукты#Статистика#Овощи#Молоко#Подорожание#Евгения Сафина
Подпишитесь
Фекалии на стенах и ужасный запах: жительница Тагила держит 20 собак в квартире
Вчера, 11:14
Минимум 100 тысяч: тагильчане высказались о зарплате мужчин
Сегодня, 08:43
Директор по персоналу УВЗ обсудил с главой свердловской ФСИН прием на работу зэков
Вчера, 13:03
Этилбензол и сероводород превысили норму в воздухе Тагила после пожара на ЕВРАЗ НТМК
Вчера, 05:55
Справедливость через суд. Свердловский Минздрав заставили выплатить врачу 1,5 млн
Вчера, 11:30
«Мужчина сидел и крестился»: в Нижнем Тагиле насмерть сбили пешехода
Вчера, 13:50