Школьница подралась с двумя полицейскими в Екатеринбурге

В результате девушка обозвала сотрудников матом, а потом пригрозила им тем, что у них на службе начнутся проблемы, а также что пострадает их здоровье. Когда ее тоже пригласили в отдел, она одного из страж порядка по ноге, а другого в плечо. В результате Катю задержали и отвезли в отделение.