Школьница подралась с двумя полицейскими в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
Алена (имя изменено) ушла из школы, не окончив 9 классов. После этого она устроилась работать курьером и заинтересовала полицейских — ее пригласили для беседы. Однако рядом оказалась подруга Катя (имя изменено). Она набросилась на полицейских, чтобы защитить приятельницу, пишет «Урал Мэш».
В результате девушка обозвала сотрудников матом, а потом пригрозила им тем, что у них на службе начнутся проблемы, а также что пострадает их здоровье. Когда ее тоже пригласили в отдел, она одного из страж порядка по ноге, а другого в плечо. В результате Катю задержали и отвезли в отделение.