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Updated Сегодня, 09:28

В Екатеринбурге произошла драка школьницы и двух полицейских

Школьница подралась с двумя полицейскими в Екатеринбурге

19 октября 2023, 09:26
Фото: 1MI

В Екатеринбурге произошла драка школьницы и двух полицейских

Драку с полицейскими устроила 16-летняя девушка в Екатеринбурге. Таким образом она хотела спасти свою подругу от задержания.

Алена (имя изменено) ушла из школы, не окончив 9 классов. После этого она устроилась работать курьером и заинтересовала полицейских — ее пригласили для беседы. Однако рядом оказалась подруга Катя (имя изменено). Она набросилась на полицейских, чтобы защитить приятельницу, пишет «Урал Мэш».

В результате девушка обозвала сотрудников матом, а потом пригрозила им тем, что у них на службе начнутся проблемы, а также что пострадает их здоровье. Когда ее тоже пригласили в отдел, она одного из страж порядка по ноге, а другого в плечо. В результате Катю задержали и отвезли в отделение.

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#Происшествия#Полицейские#Задержание#Драка#Школьница#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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