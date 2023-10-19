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Published Сегодня, 08:52

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Названа причина дефицита кадров в Свердловской области

Стали известны причины кадрового дефицита в Свердловской области

19 октября 2023, 08:52
Фото: 1MI

Названа причина дефицита кадров в Свердловской области

В Свердловской области выросло число жителей, которые полагаются лишь на поддержку государства и живут на пособия.

Об этом сообщила доктор экономических наук из уральского отделения РАН Ольга Козлова, пишет ТАСС.

В структуре доходов 60% граждан получают зарплату, а 20% — пособия.

И здесь имеется не очень хороший момент, который не все осознают: есть довольно большой контингент, который считает, что им все должны. Они не работают, они получают социальные пособия на детей, — сказала Ольга Козлова.

Эксперт уверен, что нехватка также обусловлена тем, что многие становятся самозанятыми, кто-то уезжает в другие регионы, потому что на работах там платят большие зарплаты.

Ранее сообщалось, что дефицит кадров в регионе достиг рекордного уровня. В августе этого года в регионе насчитывалось почти 50 тысяч вакансий.

В городах Свердловской области на 60% выросло число вакансий
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#Общество#Свердловская область#Зарплата#Доходы#Жители#Зарплаты#Пособия#Вакансии#Самозанятые#Дарья Сорокина#Кадровый дефицит#Социальные пособия#Уезд
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