Стали известны причины кадрового дефицита в Свердловской области

Posted Сегодня, 08:52
Published Сегодня, 08:52
Modified Сегодня, 08:54
Updated Сегодня, 08:54
Об этом сообщила доктор экономических наук из уральского отделения РАН Ольга Козлова, пишет ТАСС.
В структуре доходов 60% граждан получают зарплату, а 20% — пособия.
И здесь имеется не очень хороший момент, который не все осознают: есть довольно большой контингент, который считает, что им все должны. Они не работают, они получают социальные пособия на детей, — сказала Ольга Козлова.
Эксперт уверен, что нехватка также обусловлена тем, что многие становятся самозанятыми, кто-то уезжает в другие регионы, потому что на работах там платят большие зарплаты.
Ранее сообщалось, что дефицит кадров в регионе достиг рекордного уровня. В августе этого года в регионе насчитывалось почти 50 тысяч вакансий.