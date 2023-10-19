У обвиняемого в педофилии свердловского тренера пошла кровь во время свидания в СИЗО

Posted Сегодня, 15:46
Published Сегодня, 15:46
Modified Сегодня, 15:48
Updated Сегодня, 15:48
У Николая побежала кровь, она текла целый час. Все платки и салфетки были в крови, — рассказала Ура.ру адвокат мужчины Юлия Бузуева.
По ее словам, у обвиняемого часто скачет давление. В свою очередь, прокуратура считает приговор мягким и просит суд ужесточить наказание до семи лет лишения свободы вместо двух. Защита собирается подать жалобу на это решение и оспорить назначенный приговор.
В 2021 году тренера Николая обвинили в педофилии после жалобы одной из его воспитанниц. 2 октября суд вынес обвинительный приговор — мужчине назначили два года колонии строгого режима.