У обвиняемого в педофилии свердловского тренера пошла кровь во время свидания в СИЗО

По ее словам, у обвиняемого часто скачет давление. В свою очередь, прокуратура считает приговор мягким и просит суд ужесточить наказание до семи лет лишения свободы вместо двух. Защита собирается подать жалобу на это решение и оспорить назначенный приговор.