tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:46

Published Сегодня, 15:46

Modified Сегодня, 15:48

Updated Сегодня, 15:48

У обвиняемого в педофилии тренера из Свердловской области ухудшилось здоровье

У обвиняемого в педофилии свердловского тренера пошла кровь во время свидания в СИЗО

19 октября 2023, 15:46
Фото: 1MI

У обвиняемого в педофилии тренера из Свердловской области ухудшилось здоровье

У 85-летнего тренера Николая Р. из Свердловской области, обвиняемого в педофилии, ухудшается состояние здоровья. Во время свидания с супругой в СИЗО у заключенного в течение часа шла кровь из носа.
У Николая побежала кровь, она текла целый час. Все платки и салфетки были в крови, — рассказала Ура.ру адвокат мужчины Юлия Бузуева.

По ее словам, у обвиняемого часто скачет давление. В свою очередь, прокуратура считает приговор мягким и просит суд ужесточить наказание до семи лет лишения свободы вместо двух. Защита собирается подать жалобу на это решение и оспорить назначенный приговор.

В 2021 году тренера Николая обвинили в педофилии после жалобы одной из его воспитанниц. 2 октября суд вынес обвинительный приговор — мужчине назначили два года колонии строгого режима.

Педофил-рецидивист из Нижнего Тагила пытался обжаловать свой приговор
Узнать подробнее
Читайте также:
В Екатеринбурге пожилого тренера доставили в больницу с заседания по делу о педофилииЗадушивший 7-летнюю девочку педофил пытается выйти на свободу в Верхней Сысерти
#Суд#Педофил#Обвинение#Тюрьма#Сизо#Тренер#Свидание#Екатеринбург#Евгения Сафина
Подпишитесь
Фекалии на стенах и ужасный запах: жительница Тагила держит 20 собак в квартире
Вчера, 11:14
Минимум 100 тысяч: тагильчане высказались о зарплате мужчин
Сегодня, 08:43
Директор по персоналу УВЗ обсудил с главой свердловской ФСИН прием на работу зэков
Вчера, 13:03
Этилбензол и сероводород превысили норму в воздухе Тагила после пожара на ЕВРАЗ НТМК
Вчера, 05:55
Справедливость через суд. Свердловский Минздрав заставили выплатить врачу 1,5 млн
Вчера, 11:30
«Мужчина сидел и крестился»: в Нижнем Тагиле насмерть сбили пешехода
Вчера, 13:50