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Жители Екатеринбурга не смогли улететь в Казань

В Екатеринбурге дважды отменили авиарейс в Казань

19 октября 2023, 05:21
Фото: 1MI

Жители Екатеринбурга не смогли улететь в Казань

В аэропорту Екатеринбурга второй раз отменили вылет в Казань. Рейс компании «Уральский авиалинии» изначально должен был состояться 12 октября 2023 года.

После отмены рейса 12 октября его перенесли на 19 октября. Однако в этот же день новая дата вылета тоже была отменена. Об этом известно из информации на табло аэропорта Кольцово.

Причина, по которой оба рейса были отменены, неизвестна.

Напомним, в городе Советский на шесть часов был задержан рейс авиакомпании «ЮТэйр» в Екатеринбург. В уральскую столицу должны были отправиться 59 пассажиров, трое из которых — дети.

Причина, из-за рейс задержали, не сообщается. В Уральской транспортной прокуратуре организовали проверку по факту задержки вылета.

Рейс в Екатеринбург из города Советский задержали на шесть часов
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