В Екатеринбурге дважды отменили авиарейс в Казань

Posted Сегодня, 05:21
Published Сегодня, 05:21
Modified Сегодня, 05:21
Updated Сегодня, 05:21
После отмены рейса 12 октября его перенесли на 19 октября. Однако в этот же день новая дата вылета тоже была отменена. Об этом известно из информации на табло аэропорта Кольцово.
Причина, по которой оба рейса были отменены, неизвестна.
Напомним, в городе Советский на шесть часов был задержан рейс авиакомпании «ЮТэйр» в Екатеринбург. В уральскую столицу должны были отправиться 59 пассажиров, трое из которых — дети.
Причина, из-за рейс задержали, не сообщается. В Уральской транспортной прокуратуре организовали проверку по факту задержки вылета.