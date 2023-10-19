В Екатеринбурге планируют повысить стоимость проезда в автобусах, трамваях и метро

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
Компания «Гортранс» направила заявку в Региональную энергетическую комиссию. Предположительно, заявка будет рассмотрена в ноябре–декабре 2023 года, рассказал вице-мэр Екатеринбурга по финансам Андрей Корюков.
Также Корюков отметил, что тарифы планируется поднять с 1 января 2024 года. Цены в общественном транспорте повысятся до 33-35 рублей.
Напомним, 1 марта 2023 года в Екатеринбурге стоимость проезда в автобусах и трамваях стала выше до 33 рублей. Поднять цены было решено в связи с экономической ситуацией, хотя инфляция выше подорожания проезда.
При этом налоговая служба арестовала 80 миллионов рублей у «Гортранса».