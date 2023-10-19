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Updated Сегодня, 11:45

В Екатеринбурге предложили повысить цены на проезд до 35 рублей

В Екатеринбурге планируют повысить стоимость проезда в автобусах, трамваях и метро

19 октября 2023, 11:45
Фото: Midjourney

В Екатеринбурге предложили повысить цены на проезд до 35 рублей

В общественном транспорте Екатеринбурга собираются увеличить цены на проезд до 35 рублей.

Компания «Гортранс» направила заявку в Региональную энергетическую комиссию. Предположительно, заявка будет рассмотрена в ноябре–декабре 2023 года, рассказал вице-мэр Екатеринбурга по финансам Андрей Корюков.

Также Корюков отметил, что тарифы планируется поднять с 1 января 2024 года. Цены в общественном транспорте повысятся до 33-35 рублей.

Напомним, 1 марта 2023 года в Екатеринбурге стоимость проезда в автобусах и трамваях стала выше до 33 рублей. Поднять цены было решено в связи с экономической ситуацией, хотя инфляция выше подорожания проезда.

При этом налоговая служба арестовала 80 миллионов рублей у «Гортранса».

С 20 февраля в Екатеринбурге повысятся цены на проезд
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