В ГИБДД выясняют, как в Екатеринбурге за рулем оказался сбивший людей инвалид

Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
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Погибло два человека. После этого было возбуждено уголовное дело. Как сообщили в ГУ МВД по Свердловской области, пенсионер-инвалид сбил людей на остановке «Лукиных». Его допросят.
А представители Госавтоинспекции области проверят, где дедушка проходил медкомиссию, после чего получил разрешение на управление авто.
Авария произошла 17 октября. Ее результатом стала смерть двоих человек — 58-летней женщины и мужчины, чья личность пока не установлена. Пострадала и 60-летняя женщина, ее госпитализировали.