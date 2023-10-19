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В Екатеринбурге в ГИБДД выясняют причины попадания за руль инвалида

В ГИБДД выясняют, как в Екатеринбурге за рулем оказался сбивший людей инвалид

19 октября 2023, 08:47
Фото: 1MI

В Екатеринбурге в ГИБДД выясняют причины попадания за руль инвалида

В Управлении ГИБДД выяснят, почему за руль автомобиля допустили 79-летнего инвалида III группы, который насмерть сбил людей на трамвайной остановке. Это произошло в Екатеринбурге.

Погибло два человека. После этого было возбуждено уголовное дело. Как сообщили в ГУ МВД по Свердловской области, пенсионер-инвалид сбил людей на остановке «Лукиных». Его допросят.

А представители Госавтоинспекции области проверят, где дедушка проходил медкомиссию, после чего получил разрешение на управление авто.

Авария произошла 17 октября. Ее результатом стала смерть двоих человек — 58-летней женщины и мужчины, чья личность пока не установлена. Пострадала и 60-летняя женщина, ее госпитализировали.

Установлена личность второго погибшего пешехода в ДТП на остановке в Екатеринбурге
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