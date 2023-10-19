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Волонтеры в Невьянске ищут 70-летнего местного жителя

В Невьянске пенсионер ушел в лес и не вернулся

19 октября 2023, 04:25
Фото: 1MI

Волонтеры в Невьянске ищут 70-летнего местного жителя

70-летний мужчина из Невьянска отправился в лес и не вернулся. Мужчина пропал 18 октября 2023 года.

В день исчезновения на свердловчанине были темно-синяя куртка со светоотражающими элементами, джинсы, резиновые сапоги и черный пуловер. Рост мужчины 180 сантиметров, волосы седые, глаза синие, рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Пропавшего пожилого человека разыскивают сотрудники отряда «Лиза Алерт».

Напомним, 5 мая 2023 года бесследно пропала 38-летняя женщина, ехавшая из Омска в Екатеринбург. Через три месяца ее муж сообщил родителям женщины о том, что она пропала.

Ее видели один раз в июле на камерах наблюдения в Екатеринбурге, но исчезнувшая так и не объявилась. В октябре женщина написала супругу тревожное сообщение, после которого снова пропала.

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