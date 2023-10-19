В Невьянске пенсионер ушел в лес и не вернулся

Posted Сегодня, 04:25
Published Сегодня, 04:25
Modified Сегодня, 04:25
Updated Сегодня, 04:25
В день исчезновения на свердловчанине были темно-синяя куртка со светоотражающими элементами, джинсы, резиновые сапоги и черный пуловер. Рост мужчины 180 сантиметров, волосы седые, глаза синие, рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт».
Пропавшего пожилого человека разыскивают сотрудники отряда «Лиза Алерт».
Напомним, 5 мая 2023 года бесследно пропала 38-летняя женщина, ехавшая из Омска в Екатеринбург. Через три месяца ее муж сообщил родителям женщины о том, что она пропала.
Ее видели один раз в июле на камерах наблюдения в Екатеринбурге, но исчезнувшая так и не объявилась. В октябре женщина написала супругу тревожное сообщение, после которого снова пропала.