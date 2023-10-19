В Совете по борьбе за права женщин в Свердловской области назначены руководители

Posted Сегодня, 13:54
Published Сегодня, 13:54
Modified Сегодня, 13:56
Updated Сегодня, 13:56
На эти должности они назначены на 2023–2030 годы. Всего в орган вошли 16 человек, из которых шестеро — мужчины. Женщины не заняли там никаких руководящих постов, пишет ЕАН.
На правах обычных членов поддержкой женщин займутся, например, омбудсмен Татьяна Мерзлякова, директор департамента информполитики Юлия Хусаинова и другие представительницы.
По задумке, в совете будут заниматься укреплять шаги общественно-политических позиций россиянок, повышению их роли в развитии общества.