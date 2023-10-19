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Published Сегодня, 13:54

Modified Сегодня, 13:56

Updated Сегодня, 13:56

Назначены главы Совета по борьбе за права женщин в Свердловской области

В Совете по борьбе за права женщин в Свердловской области назначены руководители

19 октября 2023, 13:54
Фото: 1MI

Назначены главы Совета по борьбе за права женщин в Свердловской области

Советы правительства Свердловской области по поддержке женщин будут возглавлять замгубернатора Павел Креков и министр соцполитики Андрей Злоказов.

На эти должности они назначены на 2023–2030 годы. Всего в орган вошли 16 человек, из которых шестеро — мужчины. Женщины не заняли там никаких руководящих постов, пишет ЕАН.

На правах обычных членов поддержкой женщин займутся, например, омбудсмен Татьяна Мерзлякова, директор департамента информполитики Юлия Хусаинова и другие представительницы.

По задумке, в совете будут заниматься укреплять шаги общественно-политических позиций россиянок, повышению их роли в развитии общества.

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#Свердловская область#Омбудсмен#Мужчины#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Замгубернатор#Советы правительства#Поддержка женщин#Министр соцполитики#Развитие общества
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