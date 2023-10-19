В Свердловской области двукратно снизилась заболеваемость туберкулезом

Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
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Updated Сегодня, 08:06
Работа по этому направлению проводится в рамках проекта «Здравоохранение». В региональном министерстве здравоохранения отметили, что в настоящий момент мы видим одну из самых больших и сильнейших служб РФ, которая славится своими кадрами, врачами и учеными.
В Свердловской области с туберкулезом сражаются в Областном клиническом медицинском центре, а также в диспансерах Серова и Нижнего Тагила. Помимо этого, в 38 больницах регионах имеются специализированные кабинеты.
А недавно в Екатеринбурге открылся новый кабинет МРТ.