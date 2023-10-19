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Published Сегодня, 08:04

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Updated Сегодня, 08:06

В Свердловской области заболеваемость туберкулезом снизилась двукратно

В Свердловской области двукратно снизилась заболеваемость туберкулезом

19 октября 2023, 08:04
Фото: 1MI

В Свердловской области заболеваемость туберкулезом снизилась двукратно

В Свердловской области уровень заболеваемости туберкулезом был снижен. Число заболевших за последние десятилетия снизилось в два раза.

Работа по этому направлению проводится в рамках проекта «Здравоохранение». В региональном министерстве здравоохранения отметили, что в настоящий момент мы видим одну из самых больших и сильнейших служб РФ, которая славится своими кадрами, врачами и учеными.

В Свердловской области с туберкулезом сражаются в Областном клиническом медицинском центре, а также в диспансерах Серова и Нижнего Тагила. Помимо этого, в 38 больницах регионах имеются специализированные кабинеты.

А недавно в Екатеринбурге открылся новый кабинет МРТ.

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