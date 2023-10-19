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Участковый из Екатеринбурга оказался в финале конкурса «Народный участковый»

В Свердловской области выбрали народного участкового в 100-летнюю годовщину

19 октября 2023, 10:13
Фото: УМВД по Екатеринбургу

Участковый из Екатеринбурга оказался в финале конкурса «Народный участковый»

42-летний Андрей Хвощевский из Екатеринбурга стал народным участковым в 100-летнюю годовщину образования службы участковых. Он будет представлять Свердловскую область в финале всероссийского конкурса «Народный участковый-2023».

На сайте ГУ МВД проводилось онлайн-голосование. Победу в региональном этапе одержал Хвощевский, рассказали в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

В полиции Хвощевский работает с 2003 года в службе участковых уполномоченных. В течение 20 лет службы он был награжден медалями «За отличие в службе II и III степени». Своей профессией мужчина гордится.

Фото: УМВД по Екатеринбургу

Финал конкурса пройдет с 1 по 10 ноября 2023 года. Награждение народного участкового состоится 17 ноября 2023 года — накануне 100-летнего юбилея службы участковых.

Напомним, инклюзивная школа №71 в Нижнем Тагиле оказалась среди финалистов в конкурсе Лучшая инклюзивная школа».

Инклюзивная школа из Нижнего Тагила прошла в финал всероссийского конкурса
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#Общество#Свободное время#Свердловская область#Полиция#Мероприятие#МВД#Голосование#Участковый#Финал#Медали#Народный участковый#Финал конкурса#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Финалисты
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