В Свердловской области выбрали народного участкового в 100-летнюю годовщину

Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
На сайте ГУ МВД проводилось онлайн-голосование. Победу в региональном этапе одержал Хвощевский, рассказали в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.
В полиции Хвощевский работает с 2003 года в службе участковых уполномоченных. В течение 20 лет службы он был награжден медалями «За отличие в службе II и III степени». Своей профессией мужчина гордится.
Финал конкурса пройдет с 1 по 10 ноября 2023 года. Награждение народного участкового состоится 17 ноября 2023 года — накануне 100-летнего юбилея службы участковых.
Напомним, инклюзивная школа №71 в Нижнем Тагиле оказалась среди финалистов в конкурсе Лучшая инклюзивная школа».