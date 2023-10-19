Ветреная погода будет стоять в Нижнем Тагиле в выходные

Posted Сегодня, 13:17
Published Сегодня, 13:17
Modified Сегодня, 13:19
Updated Сегодня, 13:19
Так, в субботу, 21 октября, утром в городе будет +1 градус, в обед +3 и ясная погода, а вечером -1С. Это следует из данных сайта Гисметео.
Ветер в этот день достигнет пяти метров в секунду, а давление ртутного столба повысится до 742 мм.
На следующий день, 22 октября, утром столбики термометров опустятся до минусовых температур. В утреннее время будет -2 С. В обед ожидается +1С, однако ветер усилится до 11 метров в секунду.
Вечером ожидается -1С и ветреность до восьми метров в секунду. Давление в этот день опустится до 734 мм ртутного столба.