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Posted Сегодня, 13:17

Published Сегодня, 13:17

Modified Сегодня, 13:19

Updated Сегодня, 13:19

В выходные в Нижнем Тагиле будет ветрено

Ветреная погода будет стоять в Нижнем Тагиле в выходные

19 октября 2023, 13:17
Фото: 1MI

В выходные в Нижнем Тагиле будет ветрено

В Нижнем Тагиле на предстоящих выходных ожидается ветреность, которая может достичь отметки до 11 метров в секунду.

Так, в субботу, 21 октября, утром в городе будет +1 градус, в обед +3 и ясная погода, а вечером -1С. Это следует из данных сайта Гисметео.

Ветер в этот день достигнет пяти метров в секунду, а давление ртутного столба повысится до 742 мм.

На следующий день, 22 октября, утром столбики термометров опустятся до минусовых температур. В утреннее время будет -2 С. В обед ожидается +1С, однако ветер усилится до 11 метров в секунду.

Вечером ожидается -1С и ветреность до восьми метров в секунду. Давление в этот день опустится до 734 мм ртутного столба.

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#Нижний Тагил#Температура#Погода#Давление#Ветреность#Дарья Сорокина
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