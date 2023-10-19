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Водитель ВАЗа в Екатеринбурге снес киоск и скрылся

Водитель «копейки» снес ларек в Екатеринбурге и сбежал

19 октября 2023, 07:43
Фото: 1MI

Водитель ВАЗа в Екатеринбурге снес киоск и скрылся

В ночь на 19 октября в Екатеринбурге случилось ДТП, в результате которого сгорели «ВАЗ-2101» и ларек. Водитель с места происшествия скрылся.

Авария произошла на перекрестке улиц Мельникова и Ключевская. По предварительным данным, водитель «копейки» ехал с небезопасной скоростью. В какой-то момент он потерял управление и врезался в овощной ларек.

В результате загорелся и автомобиль, и ларек, сообщили в ГИБДД по Свердловской области.

После случившегося водитель с места сбежал и сейчас его разыскивает полиция. Никто из людей во время происшествия не пострадал.

В ГИБДД также напомнили, что за оставление места ДТП грозит лишение прав на срок до 1,5 лет, а также возможен арест до 15 суток.

Напомним, 14 октября в селе Николо-Павловское под Нижним Тагилом водитель «семерки» врезался в забор. С места аварии он скрылся. Автомобиль доставлен на штрафстоянку. Один из очевидцев рассказал, что в машине было много алкоголя.

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#ДТП#ГИБДД#Полиция#Розыск#Водитель#Екатеринбург#Ирина Кирилова#Авария
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