Водитель «копейки» снес ларек в Екатеринбурге и сбежал

Posted Сегодня, 07:43
Published Сегодня, 07:43
Modified Сегодня, 07:45
Updated Сегодня, 07:45
Авария произошла на перекрестке улиц Мельникова и Ключевская. По предварительным данным, водитель «копейки» ехал с небезопасной скоростью. В какой-то момент он потерял управление и врезался в овощной ларек.
В результате загорелся и автомобиль, и ларек, сообщили в ГИБДД по Свердловской области.
После случившегося водитель с места сбежал и сейчас его разыскивает полиция. Никто из людей во время происшествия не пострадал.
В ГИБДД также напомнили, что за оставление места ДТП грозит лишение прав на срок до 1,5 лет, а также возможен арест до 15 суток.
Напомним, 14 октября в селе Николо-Павловское под Нижним Тагилом водитель «семерки» врезался в забор. С места аварии он скрылся. Автомобиль доставлен на штрафстоянку. Один из очевидцев рассказал, что в машине было много алкоголя.