Водитель «копейки» снес ларек в Екатеринбурге и сбежал

Напомним, 14 октября в селе Николо-Павловское под Нижним Тагилом водитель «семерки» врезался в забор. С места аварии он скрылся. Автомобиль доставлен на штрафстоянку. Один из очевидцев рассказал, что в машине было много алкоголя.