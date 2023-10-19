tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:01

Published Сегодня, 13:01

Modified Сегодня, 13:03

Updated Сегодня, 13:03

Сбор четырех видов грибов в Свердловской области грозит уголовным наказанием

Запретные грибы: за сбор каких видов в Свердловской области можно сесть в тюрьму

19 октября 2023, 13:01
Фото: Midjourney

Сбор четырех видов грибов в Свердловской области грозит уголовным наказанием

Тихая охота с 12 октября может обернуться уголовной ответственностью, если вдруг в корзине грибника окажется краснокнижный экземпляр. Какие грибы из списка запрещенных к сбору растут в Свердловской области, разбирался TagilCity.ru.

Что грозит за сбор краснокнижных грибов

Уголовная ответственность за уничтожение видов грибов из Красной книги вступила в законную силу с 12 октября. Физическому лицу грозит штраф до миллиона рублей и лишение свободы на срок от четырех лет. Если продажа или покупка редких грибов происходила группой лиц по предварительному сговору, то наказанием будет штраф до 3 млн рублей и реальный срок до девяти лет. За незаконные приобретение или продажу — принудительные работы до пяти лет со штрафом в размере от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей.

За какие грибы можно получить срок

В списке Министерства природы России находятся 22 вида «запрещенных» грибов. Из них в Свердловской области можно встретить только четыре.

Спарассис курчавый

Растет одиночно на корнях деревьев, реже — на пнях. Внешне напоминает головку цветной капусты высотой примерно 30 сантиметров. Гриб является паразитом и вызывает гниение древесины. Его можно употреблять в пищу, но только в молодом виде. Также спарассис курчавый используется в народной медицине.

Спарассис курчавыйСпарассис курчавый
Спарассис курчавый
Фото: Сайт «Красная книга»

Саркосома шаровидная

Имеет форму шара от 6 до 8 сантиметров в диаметре. Внутри него желеобразная жидкость. Это гриб сапрофит и предпочитает расти в хвойном лесу. Не съедобен, а его лечебные свойства еще изучаются.

Саркосома шаровиднаяСаркосома шаровидная
Саркосома шаровидная
Фото: Сайт «Красная книга»

Болетопсис бело-черный

Название гриба соответствует его цвету. На разрезе его мякоть розовеет, но проверять это не стоит, помня про уголовную ответственность. В пищу пригоден, но вкусовые качества гриба посредственные. Некоторые исследования утверждают, что болетопсис бело-черный обладает противоопухолевыми свойствами.

Болетопсис бело-черныйБолетопсис бело-черный
Болетопсис бело-черный
Фото: Сайт «Красная книга»

Трутовик лакированный

Обладает лечебными свойствами. В Китае этот гриб называют «грибом бессмертия», в Японии же его считают «грибом духовной силы». Растет на деревьях. Особенность гриба в том, что его ножка крепится к шляпке сбоку, а не по центру.

Внешность этих редких грибов отличается от привычных опят, сыроежек, маслят и подосиновиков, поэтому риск сорвать их случайно минимальный. Кроме того, краснокнижные грибы встречаются редко.

Распространение грибов, занесенных в Красную книгу, небольшое. Их, действительно, практически не встретить в лесу. Да и не будут грибники собирать их на суп. В общем я рекомендую гуляющим по лесу не срывать те грибы, например, для развлечения или чтобы посмотреть на них поближе, которые явно не пойдут в корзину. Это вредно не только для краснокнижных грибов, но и в общем для экосистемы леса, — рассказал TagilCity.ru биолог-миколог Сергей Владимиров.
Читайте также:
Женщина из Новоуральска нашла пятикилограммовый грибПод Челябинском девочка отравилась грибами и скончалась«Пошлые грибы» выросли в поселке под Екатеринбургом
#Общество#Эксклюзив#Экология#Свердловская область#Лес#Уголовная ответственность#Анна Григорьева#Красная книга#Грибы
Подпишитесь
Фекалии на стенах и ужасный запах: жительница Тагила держит 20 собак в квартире
Вчера, 11:14
Минимум 100 тысяч: тагильчане высказались о зарплате мужчин
Сегодня, 08:43
Директор по персоналу УВЗ обсудил с главой свердловской ФСИН прием на работу зэков
Вчера, 13:03
Этилбензол и сероводород превысили норму в воздухе Тагила после пожара на ЕВРАЗ НТМК
Вчера, 05:55
Справедливость через суд. Свердловский Минздрав заставили выплатить врачу 1,5 млн
Вчера, 11:30
«Мужчина сидел и крестился»: в Нижнем Тагиле насмерть сбили пешехода
Вчера, 13:50