Запретные грибы: за сбор каких видов в Свердловской области можно сесть в тюрьму

Posted Сегодня, 13:01
Published Сегодня, 13:01
Modified Сегодня, 13:03
Updated Сегодня, 13:03
Уголовная ответственность за уничтожение видов грибов из Красной книги вступила в законную силу с 12 октября. Физическому лицу грозит штраф до миллиона рублей и лишение свободы на срок от четырех лет. Если продажа или покупка редких грибов происходила группой лиц по предварительному сговору, то наказанием будет штраф до 3 млн рублей и реальный срок до девяти лет. За незаконные приобретение или продажу — принудительные работы до пяти лет со штрафом в размере от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей.
В списке Министерства природы России находятся 22 вида «запрещенных» грибов. Из них в Свердловской области можно встретить только четыре.
Растет одиночно на корнях деревьев, реже — на пнях. Внешне напоминает головку цветной капусты высотой примерно 30 сантиметров. Гриб является паразитом и вызывает гниение древесины. Его можно употреблять в пищу, но только в молодом виде. Также спарассис курчавый используется в народной медицине.
Имеет форму шара от 6 до 8 сантиметров в диаметре. Внутри него желеобразная жидкость. Это гриб сапрофит и предпочитает расти в хвойном лесу. Не съедобен, а его лечебные свойства еще изучаются.
Название гриба соответствует его цвету. На разрезе его мякоть розовеет, но проверять это не стоит, помня про уголовную ответственность. В пищу пригоден, но вкусовые качества гриба посредственные. Некоторые исследования утверждают, что болетопсис бело-черный обладает противоопухолевыми свойствами.
Обладает лечебными свойствами. В Китае этот гриб называют «грибом бессмертия», в Японии же его считают «грибом духовной силы». Растет на деревьях. Особенность гриба в том, что его ножка крепится к шляпке сбоку, а не по центру.
Внешность этих редких грибов отличается от привычных опят, сыроежек, маслят и подосиновиков, поэтому риск сорвать их случайно минимальный. Кроме того, краснокнижные грибы встречаются редко.
Распространение грибов, занесенных в Красную книгу, небольшое. Их, действительно, практически не встретить в лесу. Да и не будут грибники собирать их на суп. В общем я рекомендую гуляющим по лесу не срывать те грибы, например, для развлечения или чтобы посмотреть на них поближе, которые явно не пойдут в корзину. Это вредно не только для краснокнижных грибов, но и в общем для экосистемы леса, — рассказал TagilCity.ru биолог-миколог Сергей Владимиров.