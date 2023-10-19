Запретные грибы: за сбор каких видов в Свердловской области можно сесть в тюрьму

Уголовная ответственность за уничтожение видов грибов из Красной книги вступила в законную силу с 12 октября. Физическому лицу грозит штраф до миллиона рублей и лишение свободы на срок от четырех лет. Если продажа или покупка редких грибов происходила группой лиц по предварительному сговору, то наказанием будет штраф до 3 млн рублей и реальный срок до девяти лет. За незаконные приобретение или продажу — принудительные работы до пяти лет со штрафом в размере от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей.