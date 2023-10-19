Житель Екатеринбурга пытался задушить и зарезать консервным ножом свою племянницу

Мужчина находился в гостях у своей младшей сестры. В какой-то момент, впав в агрессивное состояние, он схватил консервный нож и вилку и набросился на маленькую племянницу, которая в этот момент находилась в квартире. Екатеринбуржец приставил столовые приборы к шее девочки. Сестра обвиняемого вызвала полицию.