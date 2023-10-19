tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:54

Published Сегодня, 08:54

Modified Сегодня, 08:54

Updated Сегодня, 08:54

Ранее судимый житель Екатеринбурга задержан за попытку убийства племянницы

Житель Екатеринбурга пытался задушить и зарезать консервным ножом свою племянницу

19 октября 2023, 08:54
Фото: 1MI

Ранее судимый житель Екатеринбурга задержан за попытку убийства племянницы

Ранее судимый 28-летний мужчина из Екатеринбурга попытался задушить свою двухлетнюю племянницу. ЧП произошло утром 18 октября 2023 года.

Мужчина находился в гостях у своей младшей сестры. В какой-то момент, впав в агрессивное состояние, он схватил консервный нож и вилку и набросился на маленькую племянницу, которая в этот момент находилась в квартире. Екатеринбуржец приставил столовые приборы к шее девочки. Сестра обвиняемого вызвала полицию.

Когда по адресу приехали полицейские, мужчина принялся душить девочку, сжав шею локтевым суставом. Однако сотрудники ведомства сумели спасти потерпевшую. Горожанина задержали и возбудили в отношении него уголовное дело, рассказали в пресс-службе СК по Свердловской области.

Ранее обвиняемый был судим за причинение вреда здоровью и распространение наркотиков.

Напомним, 16 октября 2023 года в Екатеринбурге студент кулинарного колледжа набросился с ножом на своего однокурсника из-за того, что тот готовит лучше. Молодого человека задержали увезли в медучреждение.

Студент-повар в Екатеринбурге бросился с ножом на однокурсника
Узнать подробнее
Читайте также:
Мужчина в Екатеринбурге назначил встречу с наркоторговцем и избил его до смертиДвое уголовников сбежали из ИК-2 Екатеринбурга в КировградРанее судимый житель Нижнего Тагила зарезал возлюбленную из ревности
#Происшествия#Полиция#Уголовное дело#Криминал#Нападение#ЧП#Агрессия#Судимость#18+#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Инцидент#Покушение на убийство#Племянница#Агрессивное поведение
Подпишитесь
Фекалии на стенах и ужасный запах: жительница Тагила держит 20 собак в квартире
Вчера, 11:14
Минимум 100 тысяч: тагильчане высказались о зарплате мужчин
Сегодня, 08:43
Директор по персоналу УВЗ обсудил с главой свердловской ФСИН прием на работу зэков
Вчера, 13:03
Этилбензол и сероводород превысили норму в воздухе Тагила после пожара на ЕВРАЗ НТМК
Вчера, 05:55
Справедливость через суд. Свердловский Минздрав заставили выплатить врачу 1,5 млн
Вчера, 11:30
«Мужчина сидел и крестился»: в Нижнем Тагиле насмерть сбили пешехода
Вчера, 13:50