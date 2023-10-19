Житель Екатеринбурга пытался задушить и зарезать консервным ножом свою племянницу

Posted Сегодня, 08:54
Published Сегодня, 08:54
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Updated Сегодня, 08:54
Мужчина находился в гостях у своей младшей сестры. В какой-то момент, впав в агрессивное состояние, он схватил консервный нож и вилку и набросился на маленькую племянницу, которая в этот момент находилась в квартире. Екатеринбуржец приставил столовые приборы к шее девочки. Сестра обвиняемого вызвала полицию.
Когда по адресу приехали полицейские, мужчина принялся душить девочку, сжав шею локтевым суставом. Однако сотрудники ведомства сумели спасти потерпевшую. Горожанина задержали и возбудили в отношении него уголовное дело, рассказали в пресс-службе СК по Свердловской области.
Ранее обвиняемый был судим за причинение вреда здоровью и распространение наркотиков.
Напомним, 16 октября 2023 года в Екатеринбурге студент кулинарного колледжа набросился с ножом на своего однокурсника из-за того, что тот готовит лучше. Молодого человека задержали увезли в медучреждение.