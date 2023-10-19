Житель Татарстана купил криптовалюту на 30 млн на поддельные евро

Posted Сегодня, 06:10
Published Сегодня, 06:10
Modified Сегодня, 06:12
Updated Сегодня, 06:12
Обвиняемый проживал в Зеленодольске. Он с помощью мессенджера связался с жительницей Москвы, которая планировала продать криптовалюту на крупную сумму. В одном из бизнес-центров столицы он передал посреднику 393 банкноты номиналом 500 евро каждая.
Женщина получила деньги, но через несколько дней заметила, что они поддельные. Тогда она обратилась в полицию. По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, делом занимались сыщики Екатеринбурга совместно с коллегами из УЭБиПК ГУ МВД по Свердловской области.
Фальшивомонетчика задержали в момент, когда он пытался заключить подобную сделку. Уголовное дело по статье за подделку денег состояло из 4 томов. Верх-Исетский суд Екатеринбурга признал мужчину виновным.
Напомним, ранее девушка из Краснодарского края попалась на уловку мошенников при попытке обналичить криптовалюту. Всего она потеряла 17 миллионов рублей. Сделка проходила в Екатеринбурге. Полицейским удалось найти злоумышленников в одном из отелей. Ими оказались жители Казани.