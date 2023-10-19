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В Екатеринбурге осужден сбытчик поддельных евро на 30 млн рублей

Житель Татарстана купил криптовалюту на 30 млн на поддельные евро

19 октября 2023, 06:10
Фото: 1MI

В Екатеринбурге осужден сбытчик поддельных евро на 30 млн рублей

В Екатеринбурге житель Татарстана был приговорен к 4 годам колонии строгого режима за покупку криптовалюты на 30 млн рублей на поддельные евро.

Обвиняемый проживал в Зеленодольске. Он с помощью мессенджера связался с жительницей Москвы, которая планировала продать криптовалюту на крупную сумму. В одном из бизнес-центров столицы он передал посреднику 393 банкноты номиналом 500 евро каждая.

Женщина получила деньги, но через несколько дней заметила, что они поддельные. Тогда она обратилась в полицию. По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, делом занимались сыщики Екатеринбурга совместно с коллегами из УЭБиПК ГУ МВД по Свердловской области.

Фальшивомонетчика задержали в момент, когда он пытался заключить подобную сделку. Уголовное дело по статье за подделку денег состояло из 4 томов. Верх-Исетский суд Екатеринбурга признал мужчину виновным.

Напомним, ранее девушка из Краснодарского края попалась на уловку мошенников при попытке обналичить криптовалюту. Всего она потеряла 17 миллионов рублей. Сделка проходила в Екатеринбурге. Полицейским удалось найти злоумышленников в одном из отелей. Ими оказались жители Казани.

«Назвал лохушкой». Мошенники чуть не обманули жительницу Екатеринбурга
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#Криптовалюта#Криминал#Мошенничество#Екатеринбург#Ирина Кирилова#Обналичивание
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