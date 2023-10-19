Житель Татарстана купил криптовалюту на 30 млн на поддельные евро

Женщина получила деньги, но через несколько дней заметила, что они поддельные. Тогда она обратилась в полицию. По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, делом занимались сыщики Екатеринбурга совместно с коллегами из УЭБиПК ГУ МВД по Свердловской области.