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Published Сегодня, 07:31

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Updated Сегодня, 08:08

Жители села под Курганом возмутились строительством похоронного бюро

Жители села под Курганом возмутились строительством похоронного бюро возле школы

19 октября 2023, 07:31
Фото: 1MI

Жители села под Курганом возмутились строительством похоронного бюро

Жители села Введенское Курганской области возмутились строительством похоронного бюро около школы, в центре поселка. Они пожаловались депутатам региона и попросили разобраться в произошедшем.

Жители сообщают, что на тротуаре, ведущему к школе, появилась строительная техника. Сейчас она мешает детям ходить в школу, пишет ЕАН.

В построенном здании, как сообщили жители, будут продавать венки, гробы, памятники и другие похоронные атрибуты. Жители села уверены, что это не подходящее место для бюро похорон.

И так негде даже с детьми погулять, так давайте будет ходить возле надгробных плит, — возмутились местные жители.

Администрация Кетовского муниципального округа ответили, что препятствовать строительству они не могут.

Земельный участок, на котором возводится нестационарный торговый объект, находится в частной собственности. Вид разрешенного использования данного земельного участка позволяет размещение указанного объекта, — ответили чиновники.
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#Общество#Дарья Сорокина
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