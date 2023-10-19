Жители села под Курганом возмутились строительством похоронного бюро возле школы

Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
Modified Сегодня, 08:08
Updated Сегодня, 08:08
Жители сообщают, что на тротуаре, ведущему к школе, появилась строительная техника. Сейчас она мешает детям ходить в школу, пишет ЕАН.
В построенном здании, как сообщили жители, будут продавать венки, гробы, памятники и другие похоронные атрибуты. Жители села уверены, что это не подходящее место для бюро похорон.
И так негде даже с детьми погулять, так давайте будет ходить возле надгробных плит, — возмутились местные жители.
Администрация Кетовского муниципального округа ответили, что препятствовать строительству они не могут.
Земельный участок, на котором возводится нестационарный торговый объект, находится в частной собственности. Вид разрешенного использования данного земельного участка позволяет размещение указанного объекта, — ответили чиновники.