Жителя Нижнего Тагила объявили экстремистом

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
Арсений стал восьмым тагильчанином, который оказался в данном перечне. Причина, из-за которой его внесли в список экстремистов, не сообщается, рассказали в пресс-службе Росфинмониторинга.
На людей, которые оказались в этом реестре, накладываются финансовые ограничения. В связи с этим им нельзя совершать некоторые покупки и снимать наличные деньги с банковской карты.
Также человек, которого признали экстремистом или террористом, не может совершать финансовые операции, сумма которых превышает 10 тысяч рублей в расчете на каждого члена семьи. Кроме того, у гражданина возникают сложности при трудоустройстве и участии в выборах.
Напомним, в августе 2023 года в Свердловской области в реестре лиц, имеющих отношение к экстремизму и терроризму, оказались трое человек: один из Тавды и двое из Екатеринбурга.