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19-летний юноша стал восьмым жителем Нижнего Тагила в списке экстремистов

Жителя Нижнего Тагила объявили экстремистом

19 октября 2023, 09:26
Фото: 1MI

19-летний юноша стал восьмым жителем Нижнего Тагила в списке экстремистов

19-летний Арсений Климин из Нижнего Тагила попал в список террористов и экстремистов. Росфинмониторинг внес молодого человека в перечень 16 октября 2023 года.

Арсений стал восьмым тагильчанином, который оказался в данном перечне. Причина, из-за которой его внесли в список экстремистов, не сообщается, рассказали в пресс-службе Росфинмониторинга.

На людей, которые оказались в этом реестре, накладываются финансовые ограничения. В связи с этим им нельзя совершать некоторые покупки и снимать наличные деньги с банковской карты.

Также человек, которого признали экстремистом или террористом, не может совершать финансовые операции, сумма которых превышает 10 тысяч рублей в расчете на каждого члена семьи. Кроме того, у гражданина возникают сложности при трудоустройстве и участии в выборах.

Напомним, в августе 2023 года в Свердловской области в реестре лиц, имеющих отношение к экстремизму и терроризму, оказались трое человек: один из Тавды и двое из Екатеринбурга.

Троих жителей Свердловской области объявили террористами и экстремистами
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