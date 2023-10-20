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«Аэрофлот»: Производство комплектующих решит многие проблемы авиакомпаний

«Аэрофлот»: Производство комплектующих решит многие проблемы авиакомпаний

20 октября 2023, 13:59
Фото: aeroflot.ru
Компания «Аэрофлот» и государственная корпорация «Росатом» начнут производство отечественных аналогов комплектующих и расходных материалов для иностранных воздушных судов, которые находятся в эксплуатации у авиагруппы.

Реализация данного проекта даст возможность решить многие проблемы авиакомпаний группы, а также других авиаперевозчиков Российской Федерации.

Как пишут Известия, в интервью корпоративному онлайн-журналу Алексей Михалик, заместитель генерального директора и технический директор «Аэрофлота», рассказал, что компания будет заниматься разработкой, сертификацией и производством комплектующих для иностранных воздушных судов различных типов — от кабин и салонов до багажных отсеков и ремонтов конструкции и так далее.

В настоящее время уже проводятся научные исследования, испытания и производство комплектующих. Однако полноценное изготовление с талонами годности компонентов запланировано на первую половину следующего года. Кроме того, уже начался выпуск российских аналогов воздушных фильтров для систем подачи и рециркуляции воздуха в салонах самолетов.

По словам заместителя руководителя Росавиации Андрея Добрякова, сейчас эксперты «Росатома» консультируются со специалистами «Аэрофлота» и Росавиации относительно разработки необходимых процедур сертификации по федеральным авиационным правилам ФАП-21G. Касательно производимых «Росатомом» воздушных фильтров Добряков пояснил, что они предназначены для самолетов типа Airbus А320.

Алексей Михалик подчеркнул, что на данный момент у российских авиаперевозчиков, ремонтников и разработчиков авиатехники есть сложности с самостоятельным изготовлением аналогов запчастей иностранного производства для западных самолетов, так как отсутствует профильная научно-производственная база. Однако авиакомпании продолжают эксплуатировать западный авиапарк и осуществлять его ремонт без техподдержки производителей, таких как Boeing и Airbus.

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