«Аэрофлот»: Производство комплектующих решит многие проблемы авиакомпаний

Алексей Михалик подчеркнул, что на данный момент у российских авиаперевозчиков, ремонтников и разработчиков авиатехники есть сложности с самостоятельным изготовлением аналогов запчастей иностранного производства для западных самолетов, так как отсутствует профильная научно-производственная база. Однако авиакомпании продолжают эксплуатировать западный авиапарк и осуществлять его ремонт без техподдержки производителей, таких как Boeing и Airbus.