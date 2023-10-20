«Аэрофлот»: Производство комплектующих решит многие проблемы авиакомпаний

Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 13:59
Updated Сегодня, 13:59
Реализация данного проекта даст возможность решить многие проблемы авиакомпаний группы, а также других авиаперевозчиков Российской Федерации.
Как пишут Известия, в интервью корпоративному онлайн-журналу Алексей Михалик, заместитель генерального директора и технический директор «Аэрофлота», рассказал, что компания будет заниматься разработкой, сертификацией и производством комплектующих для иностранных воздушных судов различных типов — от кабин и салонов до багажных отсеков и ремонтов конструкции и так далее.
В настоящее время уже проводятся научные исследования, испытания и производство комплектующих. Однако полноценное изготовление с талонами годности компонентов запланировано на первую половину следующего года. Кроме того, уже начался выпуск российских аналогов воздушных фильтров для систем подачи и рециркуляции воздуха в салонах самолетов.
По словам заместителя руководителя Росавиации Андрея Добрякова, сейчас эксперты «Росатома» консультируются со специалистами «Аэрофлота» и Росавиации относительно разработки необходимых процедур сертификации по федеральным авиационным правилам ФАП-21G. Касательно производимых «Росатомом» воздушных фильтров Добряков пояснил, что они предназначены для самолетов типа Airbus А320.
Алексей Михалик подчеркнул, что на данный момент у российских авиаперевозчиков, ремонтников и разработчиков авиатехники есть сложности с самостоятельным изготовлением аналогов запчастей иностранного производства для западных самолетов, так как отсутствует профильная научно-производственная база. Однако авиакомпании продолжают эксплуатировать западный авиапарк и осуществлять его ремонт без техподдержки производителей, таких как Boeing и Airbus.