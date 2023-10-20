Что-то не так. Эти симптомы укажут на рак во время секса

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 08:12
Updated Сегодня, 08:12
По данным врачей, если во время эякуляции или семяизвержения ощущаются боль и жжение, то это может говорить о возможном раке простаты. Наряду с этим могут появиться сложности с достижением или поддержанием эрекции, наблюдаться кровь в сперме, а также уменьшение ее количества.
Медики отметили, что боль обусловлена наличием опухоли. Она давит на расположенные рядом органы и ткани. При этом при развитии заболевания боль может ощущаться в тазу, пояснице, ребрах или верхней части бедер, а также на костях, пишет «Росбалт».
Также к симптомам простаты относятся частые мочеиспускания, сложности с ним, а также ощущение, что не произошло полного опорожнения.