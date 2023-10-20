Что-то не так. Эти симптомы укажут на рак во время секса

По данным врачей, если во время эякуляции или семяизвержения ощущаются боль и жжение, то это может говорить о возможном раке простаты. Наряду с этим могут появиться сложности с достижением или поддержанием эрекции, наблюдаться кровь в сперме, а также уменьшение ее количества.