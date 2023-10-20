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В больнице Краснотурьинске реаниматолог не смог вернуть мужчину к жизни

Доставили пьяным: в свердловской больнице мужчина скончался в приемном отделении

20 октября 2023, 15:45
Фото: 1MI

В больнице Краснотурьинске реаниматолог не смог вернуть мужчину к жизни

В приемном покое городской больнице Краснотурьинска скончался мужчина, которого, как заявили в медучреждении, доставили туда в пьяным.
Вроде бы его осмотрели, сказали, что все нормально, а он умер и лежал там. Пока случайно не обнаружили, что он мертв, — рассказал очевидец изданию «Вечерний Краснотурьинск».

В свою очередь в пресс-службе больницы заявили, что пациент «отказывался от осмотра и не шел на контакт». Утверждается, что мужчина находился под наблюдением, и, когда он оказался в критическом состоянии, его осмотрел реаниматолог — но безуспешно. В СК и полиции не комментировали случившееся.

Ранее сообщалось о смерти полуторагодовалой девочки в одной из больниц Екатеринбурга.

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#Происшествия#Больница#Свердловская область#Медицина#Здравоохранение#Министерство здравоохранения#Медицинская помощь#Григорий Орлов
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