Доставили пьяным: в свердловской больнице мужчина скончался в приемном отделении

Posted Сегодня, 15:45
Published Сегодня, 15:45
Modified Сегодня, 15:48
Updated Сегодня, 15:48
Вроде бы его осмотрели, сказали, что все нормально, а он умер и лежал там. Пока случайно не обнаружили, что он мертв, — рассказал очевидец изданию «Вечерний Краснотурьинск».
В свою очередь в пресс-службе больницы заявили, что пациент «отказывался от осмотра и не шел на контакт». Утверждается, что мужчина находился под наблюдением, и, когда он оказался в критическом состоянии, его осмотрел реаниматолог — но безуспешно. В СК и полиции не комментировали случившееся.
Ранее сообщалось о смерти полуторагодовалой девочки в одной из больниц Екатеринбурга.