Доставили пьяным: в свердловской больнице мужчина скончался в приемном отделении

В свою очередь в пресс-службе больницы заявили, что пациент «отказывался от осмотра и не шел на контакт». Утверждается, что мужчина находился под наблюдением, и, когда он оказался в критическом состоянии, его осмотрел реаниматолог — но безуспешно. В СК и полиции не комментировали случившееся.