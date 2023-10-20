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Published Сегодня, 03:56

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Updated Сегодня, 03:58

Дождь с мокрым снегом ожидаются в Свердловской области

Дождь и мокрый снег накроют Свердловскую область

20 октября 2023, 03:56
Фото: Midjourney

Дождь с мокрым снегом ожидаются в Свердловской области

В Свердловской области придут осадки в виде дождя и мокрого снега.

Циклон придет из Казахстана в Зауралье и южную часть Западной Сибири, а также в юго-восточную часть Свердловской области, рассказал метеоролог Алексей Пулин в своем Telegram-канале.

Так, в южной части региона ночью будет идти дождь с мокрым снегом, а днем только дождь. Температура воздуха днем будет достигать +3… +8 градусов.

В Екатеринбурге прогнозируется облачность, а также небольшие осадки. Температура будет на уровне +3… +8 градусов.

Напомним, 21 октября 2023 года в Нижнем Тагиле температура воздуха будет +3 градуса. Также в этот день ожидается ясная погода. 22 октября днем температура понизится до +1 градуса. Прогнозируется ветреность до 11 метров в секунду.

Ветреная погода будет стоять в Нижнем Тагиле в выходные
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