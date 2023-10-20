Дождь и мокрый снег накроют Свердловскую область

Posted Сегодня, 03:56
Published Сегодня, 03:56
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Циклон придет из Казахстана в Зауралье и южную часть Западной Сибири, а также в юго-восточную часть Свердловской области, рассказал метеоролог Алексей Пулин в своем Telegram-канале.
Так, в южной части региона ночью будет идти дождь с мокрым снегом, а днем только дождь. Температура воздуха днем будет достигать +3… +8 градусов.
В Екатеринбурге прогнозируется облачность, а также небольшие осадки. Температура будет на уровне +3… +8 градусов.
Напомним, 21 октября 2023 года в Нижнем Тагиле температура воздуха будет +3 градуса. Также в этот день ожидается ясная погода. 22 октября днем температура понизится до +1 градуса. Прогнозируется ветреность до 11 метров в секунду.