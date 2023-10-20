Драка с мигрантами вылилась в скандал с губернатором

Posted Сегодня, 17:04
Published Сегодня, 17:04
Modified Сегодня, 17:06
Updated Сегодня, 17:06
Эта история началась с драки в Самаре, участниками которой оказалась группа молодых мигрантов и местные подростки. По информации издания, позднее случившееся прокомментировал губернатор, назвав конфликт бытовым, а не межнациональным.
«Но на этом все не закончилось, так как мигранты записали видео, в котором стали оскорблять главу региона. Они выразили уверенность, что он не сможет им ничего сделать», — пишет издание.
Отмечается, что этот ролик стал вирусным в Интернете. «Росбалт» считает, что в этой ситуации пиар-команда губернатора должна хотеть затишья и уменьшения количества инфоповодов на эту тему.
«Но это невозможно, так как миграционная тема очень резонансна. Любая подобная история вовлекает в общественную дискуссию все новых спикеров», — говорится в публикации.
Подробный материал на эту тему читайте по ссылке.