«Душила подушкой, угрожала»: в Екатеринбурге женщина 9 месяцев истязала своих сыновей

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
Мальчикам 4 и 12 лет. Они жили с мамой в квартире в Каменском районе города, сообщает региональная прокуратура.
Отмечается, что била детей женщина тогда, когда находилась в пьяном состоянии.
Кроме того, осужденная, положив малолетнему ребенку на лицо синтетическую подушку и с силой надавив на нее, высказала угрозу убийством, — добавили в прокуратуре.
В результате женщину задержали, ей уже вынесен приговор — 3,5 года колонии общего режима. Теперь дети живут с отцом и несовершеннолетними сестрами и братом.