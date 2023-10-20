tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:29

Published Сегодня, 07:29

Modified Сегодня, 07:31

Updated Сегодня, 07:31

В Екатеринбурге истязавшей детей женщине вынесен приговор

«Душила подушкой, угрожала»: в Екатеринбурге женщина 9 месяцев истязала своих сыновей

20 октября 2023, 07:29
Фото: 1MI

В Екатеринбурге истязавшей детей женщине вынесен приговор

Жительница Екатеринбурга на протяжении девяти месяцев держала своих сыновей в страхе: она истязала их, душила подушкой, хватала за волосы, сталкивала с кровати и угрожала убийством.

Мальчикам 4 и 12 лет. Они жили с мамой в квартире в Каменском районе города, сообщает региональная прокуратура.

Отмечается, что била детей женщина тогда, когда находилась в пьяном состоянии.

Кроме того, осужденная, положив малолетнему ребенку на лицо синтетическую подушку и с силой надавив на нее, высказала угрозу убийством, — добавили в прокуратуре.

В результате женщину задержали, ей уже вынесен приговор — 3,5 года колонии общего режима. Теперь дети живут с отцом и несовершеннолетними сестрами и братом.

Житель Екатеринбурга несколько часов истязал девушку в квартире
Узнать подробнее
Читайте также:
«Бил дедушку с особой жестокостью»: мужчина искалечил прохожего в Нижнем ТагилеБили и снимали на видео: девятилетнего ребенка жестоко избили в лагере в ТугулымеНеадекватный мужчина кидался на прохожих с палкой и бил окна в Екатеринбурге
#Происшествия#Дети#Мать#Истязание#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Подушка
Подпишитесь
Минимум 100 тысяч: тагильчане высказались о зарплате мужчин
Вчера, 08:43
Фекалии на стенах и ужасный запах: жительница Тагила держит 20 собак в квартире
18 октября, 11:14
Депутаты ГГО отказались рассматривать вопрос об отставке главы Дмитрия Летникова
18 октября, 08:40
В Нижнем Тагиле ликвидируют несанкционированные свалки у садов, гаражей и больниц
Вчера, 09:38
Назвалась матерью: женщина угрожает из-за новости о 19-летнем экстремисте из Тагила
Вчера, 13:25
Запретные грибы: за сбор каких видов в Свердловской области можно сесть в тюрьму
Вчера, 13:01