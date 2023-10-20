«Душила подушкой, угрожала»: в Екатеринбурге женщина 9 месяцев истязала своих сыновей

В Екатеринбурге истязавшей детей женщине вынесен приговор

Жительница Екатеринбурга на протяжении девяти месяцев держала своих сыновей в страхе: она истязала их, душила подушкой, хватала за волосы, сталкивала с кровати и угрожала убийством.