«Есть душ и вся мебель»: новый исправцентр ГУФСИН открылся в Екатеринбурге

Он открылся на окраине Екатеринбурга на станции Сысерть. Учреждение было создано на базе Уральского завода металлоконструкций. Он предназначен для мужчин, которых приговорили к принудительным работам. Сюда вместится 93 человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН.