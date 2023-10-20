«Есть душ и вся мебель»: новый исправцентр ГУФСИН открылся в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
Он открылся на окраине Екатеринбурга на станции Сысерть. Учреждение было создано на базе Уральского завода металлоконструкций. Он предназначен для мужчин, которых приговорили к принудительным работам. Сюда вместится 93 человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН.
Все помещения были отремонтированы, также здесь установили видеонаблюдение и пожарную сигнализацию. Сейчас здесь находится 11 осужденных мужчин.
Во всех комнатах есть мебель, кухонное оборудование и инвентарь, холодильники, СВЧ-печи и стиральные машины. Осужденные могут готовить и принимать душ.
Все они трудоустроены на заводе операторами станков с программным управлением, резчиками металла, штамповщиками, токарями, фрезеровщиками и на другие рабочие должности. На работу их будут отвозить на спецавтобусе.
Ранее жители Уктуса в Екатеринбурге пожаловались президенту Владимиру Путину на строительство исправцентра возле школы. Управление ФСИН сообщало, что будет использовать бывшее здание санатория, рядом с которым находятся детские сады, школы и жилые дома. Жители уверяли, что это создаст определенное напряжение.