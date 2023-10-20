Эти советы помогут избавиться от упадка сил у взрослых

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
«Упадком сил» обычно мы называем состояние, когда сильно выражена усталость, нет желания подниматься с постели и что-либо делать. Однако для медицины это физиологическое или патологическое состояние, когда мышцы теряют силу, резко снижается или прекращается двигательная активность. Человеку постоянно хочется спать и он быстро утомляется.
Подобные состояния встречаются и в норме. Например, когда не удается поспать несколько ночей, чтобы сдать очередной проект, приготовиться к сессии или заняться другими делами. Но если упадок сил никак не связан с переутомлением и не исчезает после полноценного отдыха, а также длится более полугода, то это уже повод обратиться к врачу. Вероятно, у вас синдром хронической усталости.
Обычно резко упадок сил у взрослых возникает после эмоциональных перегрузок, из-за нехватки витаминов и питательных веществ, постоянного тяжелого физического труда. Также жалобы могут возникать и при проблемах с нервной системой, после инфекции. Еще они могут проявляться при поражениях щитовидной железы или при ослаблении иммунитета.
Упадок сил может быть как физиологическим, по причине внешних воздействий, так и патологическим.
Под физиологическим понимается переутомление тела или психики. Каждый человек имеет свой запас прочности и организм не всегда способен справиться с повышенными нагрузками. Считается, что офисные работники более уязвимы, как и успешные люди, которым приходится нести ответственность за других и сохранять концентрацию.
Часто полный упадок сил может быть спровоцирован обстоятельствами на фоне психотравмы или стресса. Например, вечеринка, на которой было много алкоголя и сигарет, может стать последним звеном в страданиях организма. Упадок сил может быть спровоцирован приемом лекарств, например, антидепрессантов. Особенно, если их употребление осуществляется не по схеме и без контроля врача.
Если к этому всему прибавить еще и плохое питание, переохлаждение, недосып, то организм рано или поздно даст сбой.
Упадок сил у взрослых помимо прочего может спровоцировать нахождение в душном офисе, постоянное сидение за столом, дефицит воды, нехватка витамина D и так далее. Все эти факторы постепенно провоцируют упадок сил. При этом состояние всегда восстанавливается после смены обстановки или хорошего отдыха.
При патологическом утомлении с упадком сил могут проявляться проблемы со здоровьем. Важно проверить, нет ли в организме вялотекущей инфекции, отравления или других патологий. Упадок может указывать на анемию, проблемы с сердцем, патологии других органов.
Кроме того, если состояние патологическое, то человек не может понять, когда это началось и по какой причине. Состояние бессилия обычно отмечается с самого утра и к вечеру усиливается. При этом любая простуда или недосып усиливают ощущения. Иногда человеку сложно даже встать с постели.
Часто симптомы, указывающие на упадок сил проявляются вместе с простудой или другими болезнями. Но при этом головные боли, слабость, депрессивные мысли, разбитость, могут не проходить неделями, а иногда и месяцами. Ощущается постоянная усталость и разбитость. Постоянно хочется отдыхать, нет желания работать.
На фоне упадка сил может страдать память. Например, сложно запомнить простые события, нарушается восприятие, сложно концентрироваться, ослабляются мышцы. В мышцах может появиться ломота. Нередко возникает тахикардия, пересыхают слизистые глаз, что в итоге вызывает проблемы со зрением. У некоторых людей наблюдаются скачки температуры, головокружение, головные боли или фобии.
Если после физического труда, переутомления или перенапряжения ощущается упадок сил, то нужно отдохнуть. Лучше, если в это время будет сменена обстановка. Важно также налаживать сон и привести в порядок режим дня.
Если упадок сил выраженный, то свои обязанности можно доверить кому-то другому. Особенно, если они требуют умственного и физического напряжения. Не менее важно следить и за питанием. Помогут нормализовать состояние прогулки и медитации.
Когда упадок сил имеет патологическую форму, то в таком случае нужно проконсультироваться с врачом и найти причину проблемы.