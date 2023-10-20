Эти советы помогут избавиться от упадка сил у взрослых

Подобные состояния встречаются и в норме. Например, когда не удается поспать несколько ночей, чтобы сдать очередной проект, приготовиться к сессии или заняться другими делами. Но если упадок сил никак не связан с переутомлением и не исчезает после полноценного отдыха, а также длится более полугода, то это уже повод обратиться к врачу. Вероятно, у вас синдром хронической усталости.