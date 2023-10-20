Глава РЭО рассказал о рекультивации полигона в Кабардинке

«Ликвидация полигона в Кабардинке стартовала в начале 2023 года в рамках поручения президента России по рекультивации объектов обращения с ТКО. Сегодня рекультивация этого полигона уже вышла на финальную стадию», — заявил Денис Буцаев. Он также указал, что устройство экрана с укладкой плодородного слоя планируют завершить до 21 ноября. До конца ноября также ожидается окончание работ по посеву травы и посадке деревьев. Таким образом, заключил Буцаев, до конца года технический этап рекультивации полигона можно будет считать завершенным. В дальнейшем, пообещал генеральный директор РЭО, на этом месте откроется парк имени Федора Конюхова. Об этом сообщает newstracker.