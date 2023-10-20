Глава РЭО рассказал о рекультивации полигона в Кабардинке

Posted Сегодня, 18:08
Published Сегодня, 18:08
Modified Сегодня, 18:08
Updated Сегодня, 18:08
«Ликвидация полигона в Кабардинке стартовала в начале 2023 года в рамках поручения президента России по рекультивации объектов обращения с ТКО. Сегодня рекультивация этого полигона уже вышла на финальную стадию», — заявил Денис Буцаев. Он также указал, что устройство экрана с укладкой плодородного слоя планируют завершить до 21 ноября. До конца ноября также ожидается окончание работ по посеву травы и посадке деревьев. Таким образом, заключил Буцаев, до конца года технический этап рекультивации полигона можно будет считать завершенным. В дальнейшем, пообещал генеральный директор РЭО, на этом месте откроется парк имени Федора Конюхова. Об этом сообщает newstracker.
В соответствии с положениями проекта рекультивации предполагается обеспечить формирование тела полигона с нормативными откосами, сооружение многослойного рекультивационного экрана на поверхности отходов в целях предотвращения попадания осадков в свалочное тело, разработку пассивной системы дегазации (30 скважин). Каждая скважина будет снабжена биофильтром со сменной загрузкой.
Полигон возле Кабардинки пребывал в эксплуатации с 1973 года по август 2017 года: таким образом, в законсервированном состоянии его держат в течение шести лет. В общей массе отходы здесь представляют собой бытовой и строительный мусор объемом 1,66 миллиона тонн.
По окончании осмотра объекта глава РЭО и заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Прошунин провели рабочее совещание, в процессе которого были затронуты проблемы строительства в Краснодарском крае перспективных объектов ТКО на базе концессионных соглашений.
Меры по рекультивации данного объекта нацелены, в частности, на улучшение экологической ситуации в регионе и на запуск экономики замкнутого цикла.