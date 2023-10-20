Худеть на нарах вместо БАДов. Жительнице Урала грозит срок за запрещенные таблетки

Posted Сегодня, 09:00
Published Сегодня, 09:00
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Updated Сегодня, 09:03
Всего было изъято 76 блистерных упаковок или 2600 таблеток. Экспертиза подтвердила, что там содержится данное вещество.
Известно, что женщина организовала канал поставки препаратов как для личного использования, так и на продажу. Она знала о действии этого вещества.
Возбуждено уголовное дело за контрабанду сильнодействующих веществ. Женщина находится под подпиской о невыезде. Ей грозит до семи лет тюрьмы со штрафом до 1 млн рублей.