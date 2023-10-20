tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:00

Published Сегодня, 09:00

Modified Сегодня, 09:03

Updated Сегодня, 09:03

Таможенники из Тюмени нашли 6 кг запрещенных БАДов

Худеть на нарах вместо БАДов. Жительнице Урала грозит срок за запрещенные таблетки

20 октября 2023, 09:00
Фото: Midjourney

Таможенники из Тюмени нашли 6 кг запрещенных БАДов

Тюменские таможенники обнаружили шесть килограммов БАДов с сибутрамином — сильнодействующим веществом — в посылке из Казахстана. Во время отправления посылки была задержана 43-летняя жительница Сургута.

Всего было изъято 76 блистерных упаковок или 2600 таблеток. Экспертиза подтвердила, что там содержится данное вещество.

Известно, что женщина организовала канал поставки препаратов как для личного использования, так и на продажу. Она знала о действии этого вещества.

Возбуждено уголовное дело за контрабанду сильнодействующих веществ. Женщина находится под подпиской о невыезде. Ей грозит до семи лет тюрьмы со штрафом до 1 млн рублей.

Таможенники Екатеринбурга выявили две тысячи единиц незадекларированных товаров
Узнать подробнее
Читайте также:
В Екатеринбурге хабаровчанин бросался в таможенников деньгами в аэропортуПоддельные аксессуары Apple на 25 млн рублей выявили таможенники из Тюмени«УАЗ» и дизельные генераторы отправили на СВО уральские таможенники
#Происшествия#Уголовное дело#Экспертиза#Штраф#Таможня#Наркотики#Тюмень#Тюрьма#Казахстан#Продажа#Сургут#Контрабанда#Бады#Дарья Сорокина#Худеть#Сибутрамин
Подпишитесь
Минимум 100 тысяч: тагильчане высказались о зарплате мужчин
Вчера, 08:43
Фекалии на стенах и ужасный запах: жительница Тагила держит 20 собак в квартире
18 октября, 11:14
Депутаты ГГО отказались рассматривать вопрос об отставке главы Дмитрия Летникова
18 октября, 08:40
В Нижнем Тагиле ликвидируют несанкционированные свалки у садов, гаражей и больниц
Вчера, 09:38
Назвалась матерью: женщина угрожает из-за новости о 19-летнем экстремисте из Тагила
Вчера, 13:25
Запретные грибы: за сбор каких видов в Свердловской области можно сесть в тюрьму
Вчера, 13:01