Худеть на нарах вместо БАДов. Жительнице Урала грозит срок за запрещенные таблетки

Известно, что женщина организовала канал поставки препаратов как для личного использования, так и на продажу. Она знала о действии этого вещества.



Возбуждено уголовное дело за контрабанду сильнодействующих веществ. Женщина находится под подпиской о невыезде. Ей грозит до семи лет тюрьмы со штрафом до 1 млн рублей.