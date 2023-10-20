Лучшие коммуникационные проекты ТЭК и промышленности получили награды «КонТЭКста»

«КонТЭКст» объединяет специалистов по коммуникациям, ведущих экспертов и топ-менеджеров сферы топливно-энергетического комплекса, энергетического машиностроения и промышленности. Премия учреждена в пресс-центре Минэнерго РФ в 2009 году и с тех пор является официальным мероприятием Российской ассоциации по связям с общественностью. За все время проведения в ней приняли участие более 400 энергокомпаний страны, представляющих весь спектр отраслей ТЭК — электроэнергетику, атомную энергетику, нефтегазовый сектор, угольную промышленность, энергетическое машиностроение. Медиахолдинг 1МI выступил информационным партнером премии.