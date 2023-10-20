Лучшие коммуникационные проекты ТЭК и промышленности получили награды «КонТЭКста»

Posted Сегодня, 17:01
Published Сегодня, 17:01
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Updated Сегодня, 17:01
В нынешнем году награждение проходило в рамках Российской энергетической недели. В мероприятии традиционно приняли участие представители различных компаний ТЭК и промышленности со всех регионов страны, пишет gorod55.ru.
Премия включала нескольких блоков: дни открытых презентаций, арт-фестиваль «В конТЭКсте культуры», коммуникационную сессию на полях Российской энергетической недели в Манеже, экскурсии в телецентр «Останкино», мастер-классы ведущих экспертов коммуникаций и тележурналистики. Завершилось событие торжественной церемонией награждения лауреатов премии.
Победители были выбраны из работ, прошедших предварительный отбор и допущенных в финал по итогам конкурса. Им вручили дипломы, сувениры от партнеров премии, книги издательства «Манн, Иванов и Фербер», книгу Светланы Колосовой «Звезда эфира», вино от FortWine. Уникальные хрустальные вазы ручной работы, изготовленные мастерами-стеклодувами Гусь-Хрустального, стали главным призом.
«КонТЭКст» объединяет специалистов по коммуникациям, ведущих экспертов и топ-менеджеров сферы топливно-энергетического комплекса, энергетического машиностроения и промышленности. Премия учреждена в пресс-центре Минэнерго РФ в 2009 году и с тех пор является официальным мероприятием Российской ассоциации по связям с общественностью. За все время проведения в ней приняли участие более 400 энергокомпаний страны, представляющих весь спектр отраслей ТЭК — электроэнергетику, атомную энергетику, нефтегазовый сектор, угольную промышленность, энергетическое машиностроение. Медиахолдинг 1МI выступил информационным партнером премии.