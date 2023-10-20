МегаФон представил в Свердловской области новую линейку кнопочных телефонов Fontel

Posted 20 октября 2023, 07:36
Published 20 октября 2023, 07:36
Modified 20 октября 2023, 07:45
Updated 20 октября 2023, 07:45
Компания МегаФон запустила собственную торговую марку потребительской электроники в начале 2023 года. Первый кнопочный телефон поступил в продажу в январе. Жители Свердловской области заинтересовались новым аппаратом — в регионе доля продаж в сегменте кнопочных телефонов с начала года уже составляет 15% в штучном эквиваленте. Максимальные значения наблюдались в начале дачного сезона (май–июнь) и во время школьных каникул.
Уже до конца 2023 года линейка телефонов Fontel расширится до семи моделей. Все устройства это бренда оснащены цветным дисплеем, FM-радио, фонариком, плеером, диктофоном, будильником, калькулятором, слотами для microSD и двух сим‑карт, а также емкой батареей, держащей заряд в течение нескольких дней.
Разработкой и поставками телефонов Fontel занимается дочерняя компания МегаФона Revo Charge. Первыми продажу новых моделей начнут салоны объединенной торговой розничной сети МегаФона и Yota.
Кнопочные телефоны, как правило, покупают детям младшего школьного возраста в качестве первого средства связи. По мере внедрения правил использования мобильных устройств в учебных заведениях все более распространенной практикой становится запрет на использование учениками смартфонов. Также кнопкофоны традиционно популярны среди лиц старшего возраста, благодаря простоте их использования.
В течение 2023 года МегаФон планомерно расширял дистрибуцию телефонов под собственным брендом. Сегодня они представлены в магазинах «М.Видео» и «Ашан», а также в отделениях Почты России, где продаются в комплекте с сим-картой оператора.
Напомним, ранее четыре крупных видеосервиса — Start, Premier, Иви и Окко объединили в подписку «МегаКино». Такую опцию смогут подключить все абоненты МегаФона.