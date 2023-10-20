tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:13

Published Сегодня, 12:13

Modified Сегодня, 12:15

Updated Сегодня, 12:15

Новую книгу о народных художественных промыслах издадут в Нижнем Тагиле

«Музей каменных цветов»: посвященная Виктору Васильеву книга появится в Нижнем Тагиле

20 октября 2023, 12:13
Фото: 1MI

Новую книгу о народных художественных промыслах издадут в Нижнем Тагиле

Книгу, посвященную камнерезному искусству, планирует издать «Центр развития туризма Нижнего Тагила».

Целью закупки является продвижению народных художественных промыслов Свердловской области. В том числе издание материалов по вопросам их сохранения, возрождения и развития.

Книга «Музей каменных цветов Виктора Васильева» будет создаваться для популяризации народных художественных промыслов Нижнего Тагила. Виктор Васильев был членом Союза художников России, руководил камнерезной мастерской, награжден многими дипломами и наградами. Он скончался в 2020 году в возрасте 66 лет.

Всего планируется издать не менее 600 экземпляров книги объемом не меньше 190 страниц. Подрядчик должен организовать сбор информации для публикуемых материалов, разработать дизайн, подготовить иллюстративный материал, организовать фотосъемки.

Также издатель будет нести ответственность за литературное редактирование текстов, их корректорскую правку и высокое полиграфическое качество изображений.

Начальная цена контракта составляет 551 тысячу рублей. Заявки на тендер принимаются до 26 октября 2023 года.

Поднос мастерицы из Нижнего Тагила покорил жюри конкурса «Урал мастеровой»
Узнать подробнее
Читайте также:
В Нижнем Тагиле благоустроят территорию у Центра народных промыслов на Тагилстрое«Тагильский поднос» при поддержке региона принял участие во Всероссийской ярмарке
#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Книга#Центр развития туризма#Евгения Сафина#Народные промыслы#Заупка
Подпишитесь
Минимум 100 тысяч: тагильчане высказались о зарплате мужчин
Вчера, 08:43
Фекалии на стенах и ужасный запах: жительница Тагила держит 20 собак в квартире
18 октября, 11:14
Депутаты ГГО отказались рассматривать вопрос об отставке главы Дмитрия Летникова
18 октября, 08:40
В Нижнем Тагиле ликвидируют несанкционированные свалки у садов, гаражей и больниц
Вчера, 09:38
Назвалась матерью: женщина угрожает из-за новости о 19-летнем экстремисте из Тагила
Вчера, 13:25
Запретные грибы: за сбор каких видов в Свердловской области можно сесть в тюрьму
Вчера, 13:01