«Музей каменных цветов»: посвященная Виктору Васильеву книга появится в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 12:13
Published Сегодня, 12:13
Modified Сегодня, 12:15
Updated Сегодня, 12:15
Целью закупки является продвижению народных художественных промыслов Свердловской области. В том числе издание материалов по вопросам их сохранения, возрождения и развития.
Книга «Музей каменных цветов Виктора Васильева» будет создаваться для популяризации народных художественных промыслов Нижнего Тагила. Виктор Васильев был членом Союза художников России, руководил камнерезной мастерской, награжден многими дипломами и наградами. Он скончался в 2020 году в возрасте 66 лет.
Всего планируется издать не менее 600 экземпляров книги объемом не меньше 190 страниц. Подрядчик должен организовать сбор информации для публикуемых материалов, разработать дизайн, подготовить иллюстративный материал, организовать фотосъемки.
Также издатель будет нести ответственность за литературное редактирование текстов, их корректорскую правку и высокое полиграфическое качество изображений.
Начальная цена контракта составляет 551 тысячу рублей. Заявки на тендер принимаются до 26 октября 2023 года.