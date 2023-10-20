«Музей каменных цветов»: посвященная Виктору Васильеву книга появится в Нижнем Тагиле

Книга «Музей каменных цветов Виктора Васильева» будет создаваться для популяризации народных художественных промыслов Нижнего Тагила. Виктор Васильев был членом Союза художников России, руководил камнерезной мастерской, награжден многими дипломами и наградами. Он скончался в 2020 году в возрасте 66 лет.