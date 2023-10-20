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Published Сегодня, 12:36

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Updated Сегодня, 12:38

Заборы установлены на дорогах в Новолялинском районе

На самых загруженных дорогах Новолялинского района появились заборы и фонари

20 октября 2023, 12:36
Фото: 1MI

Заборы установлены на дорогах в Новолялинском районе

На территории Новолялинского района на участках дороги с активным движением установлены ограждения.

Они отделяют пешеходные зоны от дороги. Также там улучшено уличное освещение. Это было сделано после проведения проверки прокуратуры, сообщили в ведомстве.

Заборы появились на участках дорог в поселке Лобва по улицы Христофорова от пересечения с улицей Серова до дома №27, по улице Ханкевича от пересечения с улицей Советской до дома № 1, а также в Новой Ляле по улице Молодцова.

А в районе улицы Володарского, а также на участке от улицы Кирова до улицы Молодцова здесь не было фонарей. Ситуацию исправили.

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