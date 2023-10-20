На самых загруженных дорогах Новолялинского района появились заборы и фонари

Posted Сегодня, 12:36
Published Сегодня, 12:36
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
Они отделяют пешеходные зоны от дороги. Также там улучшено уличное освещение. Это было сделано после проведения проверки прокуратуры, сообщили в ведомстве.
Заборы появились на участках дорог в поселке Лобва по улицы Христофорова от пересечения с улицей Серова до дома №27, по улице Ханкевича от пересечения с улицей Советской до дома № 1, а также в Новой Ляле по улице Молодцова.
А в районе улицы Володарского, а также на участке от улицы Кирова до улицы Молодцова здесь не было фонарей. Ситуацию исправили.