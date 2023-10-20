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Полпред президента РФ рассказал, как преодолеть нехватку кадров на Урале

О дефиците кадров в Свердловской области высказался полпред Якушев

20 октября 2023, 03:36
Фото: сайт полномочного представителя президента РФ в УрФО

Полпред президента РФ рассказал, как преодолеть нехватку кадров на Урале

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев заявил, что для решения вопроса кадрового дефицита на уральских промышленных предприятиях, необходимо начинать готовить специалистов со школьного возраста.
Предприятиям необходимо активнее брать шефство над школами, колледжами, техникумами, вузами, — сказал Якушев.

По его словам, предприятиям стоит вместе с образовательными учреждениями прописывать учебные программы, создавать материальную базу и стимулы для привлечения студентов в свою сферу производства.

Ранее стало известно, что дефицит кадров в Свердловской области за 2023 год вырос в 1,6 раза. Так, например, в 2022 году на одну вакансию приходилось 4 резюме. Однако в текущем году этот показатель составляет 2,5 резюме.

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#Экономика#Свердловская область#Трудоустройство#Дефицит#Кадры#Владимир Якушев#Ирина Кирилова
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