О дефиците кадров в Свердловской области высказался полпред Якушев

Posted Сегодня, 03:36
Published Сегодня, 03:36
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Updated Сегодня, 03:39
Предприятиям необходимо активнее брать шефство над школами, колледжами, техникумами, вузами, — сказал Якушев.
По его словам, предприятиям стоит вместе с образовательными учреждениями прописывать учебные программы, создавать материальную базу и стимулы для привлечения студентов в свою сферу производства.
Ранее стало известно, что дефицит кадров в Свердловской области за 2023 год вырос в 1,6 раза. Так, например, в 2022 году на одну вакансию приходилось 4 резюме. Однако в текущем году этот показатель составляет 2,5 резюме.