Осужденный в Екатеринбурге пытался пронести в носке два телефона в СИЗО

У осужденного в Екатеринбурге изъяли два мобильных телефона и аксессуары

В Екатеринбурге у осужденного в СИЗО были обнаружены в носке два мобильных телефона, два USB-кабеля и два зарядных устройства. Телефоны и аксессуары были найдены 18 октября 2023 года.