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У осужденного в Екатеринбурге изъяли два мобильных телефона и аксессуары

Осужденный в Екатеринбурге пытался пронести в носке два телефона в СИЗО

20 октября 2023, 10:32
Фото: 1MI

У осужденного в Екатеринбурге изъяли два мобильных телефона и аксессуары

В Екатеринбурге у осужденного в СИЗО были обнаружены в носке два мобильных телефона, два USB-кабеля и два зарядных устройства. Телефоны и аксессуары были найдены 18 октября 2023 года.

В этот день в помещении сборного отделения проводился полный обыск и досмотр вещей осужденного мужчины. В ходе мероприятия были найдены в носке правой ноги вышеназванные устройства, рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

Все обнаруженные запрещенные предметы изъяли. По факту инцидента была организована проверка.

Всего в 2023 году при доставке в учреждения ФСИН сотрудники уголовно-исполнительной системы изъяли 278 мобильных телефонов.

Напомним, 27 июля 2023 года в Камышловском районе неизвестные пытались доставить телефоны в ИК с помощью беспилотника.

Неизвестные пытались доставить на дроне телефоны в колонию в Камышлове
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