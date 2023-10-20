Осужденный в Екатеринбурге пытался пронести в носке два телефона в СИЗО

Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
В этот день в помещении сборного отделения проводился полный обыск и досмотр вещей осужденного мужчины. В ходе мероприятия были найдены в носке правой ноги вышеназванные устройства, рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.
Все обнаруженные запрещенные предметы изъяли. По факту инцидента была организована проверка.
Всего в 2023 году при доставке в учреждения ФСИН сотрудники уголовно-исполнительной системы изъяли 278 мобильных телефонов.
Напомним, 27 июля 2023 года в Камышловском районе неизвестные пытались доставить телефоны в ИК с помощью беспилотника.