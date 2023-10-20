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Published Сегодня, 11:05

Modified Сегодня, 11:07

Updated Сегодня, 11:07

В Екатеринбурге снесут 132 киоска

От 132 киосков избавятся в Екатеринбурге

20 октября 2023, 11:05
Фото: 1MI

В Екатеринбурге снесут 132 киоска

Администрация Екатеринбурга снесет порядка 300 мелкогабаритных нестационарных объектов торговли. Об этом сообщается программе городского развития рынка товаров и услуг на 2021–2025 годы.

За 2023 год планируется снос 132 киосков, на что будет потрачено 13,6 миллиона рублей. В 2024 и 2025 годах запланирован демонтаж еще 168 торговых точек. На эти цели потратят еще 14,4 миллиона.

Деньги будут выделены из бюджета. Ответственными назначены комитет по товарному рынку и Центр организации выставок и ярмарок.

Дополнительно в бюджете заложено 6,8 миллиона рублей. С 2023 по 2025 годы будет ликвидировано 58 точек. Большая часть объектов находится в Кировском и Чкаловском районах.

Ранее в Екатеринбурге бизнесмены, владеющие киосками, потребовали отставки вице-мэра Дмитрия Ноженко. Письмо с таким требованием они адресовали мэру Алексею Орлову.

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#Бюджет#Торговля#Демонтаж#Киоски#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Нестационарные киоски
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