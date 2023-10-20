От 132 киосков избавятся в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
За 2023 год планируется снос 132 киосков, на что будет потрачено 13,6 миллиона рублей. В 2024 и 2025 годах запланирован демонтаж еще 168 торговых точек. На эти цели потратят еще 14,4 миллиона.
Деньги будут выделены из бюджета. Ответственными назначены комитет по товарному рынку и Центр организации выставок и ярмарок.
Дополнительно в бюджете заложено 6,8 миллиона рублей. С 2023 по 2025 годы будет ликвидировано 58 точек. Большая часть объектов находится в Кировском и Чкаловском районах.
Ранее в Екатеринбурге бизнесмены, владеющие киосками, потребовали отставки вице-мэра Дмитрия Ноженко. Письмо с таким требованием они адресовали мэру Алексею Орлову.