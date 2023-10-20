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Поправка к Олимпийской хартии не связана с правами человека — МОК

Поправка к Олимпийской хартии не связана с правами человека — МОК

20 октября 2023, 12:20
Фото: 1MI
МОК отверг обвинения Путина в этнической дискриминации российских спортсменов, утверждая, что участие в Олимпийских играх не является правом человека, а привилегией, которую можно заслужить политическими жестами.

Международный олимпийский комитет отверг обвинения, высказанные президентом России о том, что организация дискриминирует российских спортсменов на этнической почве. Об этом пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Согласно заявлению МОК, участие в спортивных состязаниях не является непременным правом человека.

Ранее глава России заявил, что Олимпийский комитет искажает Олимпийскую хартию, делая приглашение на Олимпиаду неким особым привилегированным статусом, который можно получить путем политических жестов, а не как неотъемлемое право каждого спортсмена.

Представители МОК заявили, что участие в Олимпийских играх никаким образом не является правом человека, и последние изменения в Олимпийской хартии не связаны с этим.

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