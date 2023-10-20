Поправка к Олимпийской хартии не связана с правами человека — МОК

Posted Сегодня, 12:20
Published Сегодня, 12:20
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
Международный олимпийский комитет отверг обвинения, высказанные президентом России о том, что организация дискриминирует российских спортсменов на этнической почве. Об этом пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Согласно заявлению МОК, участие в спортивных состязаниях не является непременным правом человека.
Ранее глава России заявил, что Олимпийский комитет искажает Олимпийскую хартию, делая приглашение на Олимпиаду неким особым привилегированным статусом, который можно получить путем политических жестов, а не как неотъемлемое право каждого спортсмена.
Представители МОК заявили, что участие в Олимпийских играх никаким образом не является правом человека, и последние изменения в Олимпийской хартии не связаны с этим.