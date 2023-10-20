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Спасатели ликвидировали «пожар» на топливной станции в Екатеринбурге

Пожарные не допустили «возгорания» на топливной станции в Екатеринбурге

20 октября 2023, 03:40
Фото: МЧС по Свердловской области

Спасатели ликвидировали «пожар» на топливной станции в Екатеринбурге

Условный пожар на топливозаправочной станции ликвидировали пожарные Екатеринбурга во время учений. Об этом сообщает МЧС Свердловской области.

Согласно плану учений, на территории склада горюче-смазочных материалов произошла разгерметизация резервуара с топливом для реактивных двигателей, в результате чего возник повышенный риск возгорания нефтепродуктов.

Огнеборцы залили противопожарной пеной место разлива топлива и оросили водой резервуары, расположенные рядом с источником возгорания, подключившись к уличному гидранту.

Фото: МЧС по Свердловской области

По словам сотрудников МЧС, пожарные уложились в нормативы и успешно справились со своей задачей, как и работники топливной станции.

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#Общество#Пожар#Пожарные#Тренировка#Учения#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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