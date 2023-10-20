Пожарные не допустили «возгорания» на топливной станции в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 03:40
Published Сегодня, 03:40
Modified Сегодня, 03:42
Updated Сегодня, 03:42
Согласно плану учений, на территории склада горюче-смазочных материалов произошла разгерметизация резервуара с топливом для реактивных двигателей, в результате чего возник повышенный риск возгорания нефтепродуктов.
Огнеборцы залили противопожарной пеной место разлива топлива и оросили водой резервуары, расположенные рядом с источником возгорания, подключившись к уличному гидранту.
По словам сотрудников МЧС, пожарные уложились в нормативы и успешно справились со своей задачей, как и работники топливной станции.