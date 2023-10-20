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В Екатеринбурге произошел пожар в жилой квартире

Пожарные вытащили двух человек из горящей квартиры в Екатеринбурге

20 октября 2023, 04:16
Фото: 1MI

В Екатеринбурге произошел пожар в жилой квартире

В квартире на первом этаже многоквартирного дома в Екатеринбурге начался пожар. Происшествие случилось ночью 20 октября 2023 года.

Из квартиры, где полыхал огонь, пожарные сумели спасти двух человек. Трое эвакуировались из дома самостоятельно до прибытия специалистов, рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

В ликвидации возгорания принимали участие семь человек. Вскоре пожар был полностью потушен.

Напомним, 16 октября 2023 года в Нижнем Тагиле разгорелся огонь в котельной в частном доме. Люди, проживающие на этом участке, вызвали спасателей. Приехавшие пожарные устранили возгорание. Пострадавших в происшествии нет.

В Нижнем Тагиле загорелась котельная в частном доме
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