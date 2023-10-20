Пожарные вытащили двух человек из горящей квартиры в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 04:16
Published Сегодня, 04:16
Modified Сегодня, 04:16
Updated Сегодня, 04:16
Из квартиры, где полыхал огонь, пожарные сумели спасти двух человек. Трое эвакуировались из дома самостоятельно до прибытия специалистов, рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.
В ликвидации возгорания принимали участие семь человек. Вскоре пожар был полностью потушен.
Напомним, 16 октября 2023 года в Нижнем Тагиле разгорелся огонь в котельной в частном доме. Люди, проживающие на этом участке, вызвали спасателей. Приехавшие пожарные устранили возгорание. Пострадавших в происшествии нет.