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Posted Сегодня, 11:07

Published Сегодня, 11:07

Modified Сегодня, 11:07

Updated Сегодня, 11:07

В Екатеринбурге автомобилист снес заборное ограждение

Пожилой водитель протаранил забор в Екатеринбурге

20 октября 2023, 11:07
Фото: Telegram-канал «Злой Екатеринбург»

В Екатеринбурге автомобилист снес заборное ограждение

В Екатеринбурге пожилой водитель автомобиля влетел в забор в переулке Блюхера/Комсомольская. ДТП произошло 20 октября 2023 года.

По предварительной версии, мужчина не справился с управлением, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

Подробности случившейся дорожной аварии пока неизвестны.

Фото: Telegram-канал «Злой Екатеринбург»

Напомним, 17 октября 2023 года в Екатеринбурге 79-летний водитель влетел в остановку и сбил пешеходов. Двое из пострадавших погибли на месте ДТП. В момент аварии мужчина был трезв.

По его словам, во время езды ему вдруг стало плохо с сердцем. Также водитель рассказал, что некоторое время назад у него случился инфаркт, однако врачи не запрещали ему ездить за рулем.

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