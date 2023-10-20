Пожилой водитель протаранил забор в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
По предварительной версии, мужчина не справился с управлением, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».
Подробности случившейся дорожной аварии пока неизвестны.
Напомним, 17 октября 2023 года в Екатеринбурге 79-летний водитель влетел в остановку и сбил пешеходов. Двое из пострадавших погибли на месте ДТП. В момент аварии мужчина был трезв.
По его словам, во время езды ему вдруг стало плохо с сердцем. Также водитель рассказал, что некоторое время назад у него случился инфаркт, однако врачи не запрещали ему ездить за рулем.