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Published Сегодня, 13:32

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Психолог Сультеев объяснил, как объятия влияют на успешность человека

Психолог Сультеев объяснил, как объятия влияют на успешность человека

20 октября 2023, 13:32
Фото: 1MI
Отсутствие объятий и комплиментов может привести к тревоге, стрессу и депрессии, в то время как регулярное ощущение нежности и прикосновений способно помочь человеку быть более успешным, стрессоустойчивым и радоваться жизни, так как при этом вырабатывается гормон окситоцин.

Всем нравятся похвалы, объятия и забота. Кажется, что это просто приятные дополнения к обычному ежедневному общению с близкими людьми, но на самом деле это необходимо для нас.

Отсутствие нежности в нашей жизни может вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал психолог Марсель Сультеев.

По словам эксперта, когда нас целуют, гладят или говорят нам приятные слова, наш организм начинает вырабатывать гормон окситоцин.

«Если у нас нет этого гормона, мы становимся более тревожными, испытываем больше страха и не доверяем этому миру. Когда мы позволяем своему телу и разуму быть нежными и получать нежность от других, мы начинаем лучше общаться с людьми, больше верить себе и, следовательно, доверять другим. Это уменьшает тревогу», — объяснил Сультеев.

Постоянное ощущение нежности может сделать депрессию, стресс и тревогу менее значимыми, добавил психолог.

«Поэтому гормон окситоцин, который вырабатывается при прикосновениях, нежности и комплиментах, помогает человеку быть более стойким к стрессу, наслаждаться жизнью и быть более успешным. В то же время любой стресс оказывает физическое воздействие на наш организм. Может появиться аллергия, головные боли, хроническая усталость», — подчеркнул эксперт.

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