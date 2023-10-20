Психолог Сультеев объяснил, как объятия влияют на успешность человека

Posted Сегодня, 13:32
Published Сегодня, 13:32
Modified Сегодня, 13:34
Updated Сегодня, 13:34
Всем нравятся похвалы, объятия и забота. Кажется, что это просто приятные дополнения к обычному ежедневному общению с близкими людьми, но на самом деле это необходимо для нас.
Отсутствие нежности в нашей жизни может вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал психолог Марсель Сультеев.
По словам эксперта, когда нас целуют, гладят или говорят нам приятные слова, наш организм начинает вырабатывать гормон окситоцин.
«Если у нас нет этого гормона, мы становимся более тревожными, испытываем больше страха и не доверяем этому миру. Когда мы позволяем своему телу и разуму быть нежными и получать нежность от других, мы начинаем лучше общаться с людьми, больше верить себе и, следовательно, доверять другим. Это уменьшает тревогу», — объяснил Сультеев.
Постоянное ощущение нежности может сделать депрессию, стресс и тревогу менее значимыми, добавил психолог.
«Поэтому гормон окситоцин, который вырабатывается при прикосновениях, нежности и комплиментах, помогает человеку быть более стойким к стрессу, наслаждаться жизнью и быть более успешным. В то же время любой стресс оказывает физическое воздействие на наш организм. Может появиться аллергия, головные боли, хроническая усталость», — подчеркнул эксперт.