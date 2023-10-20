Психолог Сультеев объяснил, как объятия влияют на успешность человека

«Если у нас нет этого гормона, мы становимся более тревожными, испытываем больше страха и не доверяем этому миру. Когда мы позволяем своему телу и разуму быть нежными и получать нежность от других, мы начинаем лучше общаться с людьми, больше верить себе и, следовательно, доверять другим. Это уменьшает тревогу», — объяснил Сультеев.