tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:29

Published Сегодня, 14:29

Modified Сегодня, 14:31

Updated Сегодня, 14:31

В Екатеринбурге мужчина залез на трамвай № 14 и уехал вдаль

Решил сэкономить. Житель Екатеринбурга проехал на «колбасе» трамвая

20 октября 2023, 14:29
Фото: 1MI

В Екатеринбурге мужчина залез на трамвай № 14 и уехал вдаль

В Екатеринбурге взрослый мужчина прокатился на трамвае, прицепившись к нему сзади.

На опубликованных кадрах видно, как мужчина в камуфляжном костюме хватается за заднюю сцепку трамвая, курсирующего по 14-му маршруту, и уезжает. Какое расстояние екатеринбуржец преодолел таким образом, неизвестно.

Скоро все начнем так ездить… — шутят горожане в комментариях под роликом.

Напомним, ранее в Екатеринбурге распространилась новость о предстоящем повышении стоимости проезда в автобусах и электротранспорте с 33 до 35 рублей. Официального подтверждения эта информация пока не получила.

Мужчину в Екатеринбурге выставили из трамвая во время драки
Узнать подробнее
Читайте также:
Водителю автобуса в Екатеринбурге пришлось заталкивать пассажиров в салон40 автобусов, массовое ДТП и тело в канавеБолее 800 водителей общественного транспорта не хватает в Екатеринбурге
#Транспорт#Пассажиры#Трамвай#Общественный транспорт#Пассажир#Екатеринбург#Григорий Орлов
Подпишитесь
Убийство поневоле или самоуверенность: нужно ли забирать права у пожилых водителей?
Сегодня, 15:00
Минимум 100 тысяч: тагильчане высказались о зарплате мужчин
Вчера, 08:43
В Нижнем Тагиле камеры начнут ловить водителей-нарушителей у пешеходных переходов
Сегодня, 09:32
В Нижнем Тагиле ликвидируют несанкционированные свалки у садов, гаражей и больниц
Вчера, 09:38
Фекалии на стенах и ужасный запах: жительница Тагила держит 20 собак в квартире
18 октября, 11:14
Запретные грибы: за сбор каких видов в Свердловской области можно сесть в тюрьму
Вчера, 13:01