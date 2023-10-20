Решил сэкономить. Житель Екатеринбурга проехал на «колбасе» трамвая

Posted Сегодня, 14:29
Published Сегодня, 14:29
Modified Сегодня, 14:31
Updated Сегодня, 14:31
На опубликованных кадрах видно, как мужчина в камуфляжном костюме хватается за заднюю сцепку трамвая, курсирующего по 14-му маршруту, и уезжает. Какое расстояние екатеринбуржец преодолел таким образом, неизвестно.
Скоро все начнем так ездить… — шутят горожане в комментариях под роликом.
Напомним, ранее в Екатеринбурге распространилась новость о предстоящем повышении стоимости проезда в автобусах и электротранспорте с 33 до 35 рублей. Официального подтверждения эта информация пока не получила.