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В Екатеринбурге с экс-полицейских взыскали деньги по делу Ройзмана*

С экс-полицейских в Екатеринбурге взыскали суммы взяток по делу о прослушке Ройзмана*

20 октября 2023, 08:00
Фото: 1MI

В Екатеринбурге с экс-полицейских взыскали деньги по делу Ройзмана*

С экс-главы Бюро специальных технических мероприятий свердловского управления МВД Олега Грехова и его заместителя Артема Письменного по решению суда взыскали 400 тысяч рублей.

Это сумма взятки, которую они получили по делу о прослушке Евгения Ройзмана* в 2012 году. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Отмечается, что Грехов и Письменный получили взятку — 300 тысяч рублей, а также Грехову была передана еще одна взятка в размере 100 тысяч рублей, утверждает облсуд.

Эти деньги следователями не изымались и при рассмотрении уголовного дела и вопрос об обращении суммы взятки в доход государства не обсуждался. Далее представители прокуратуры обратилась с иском в суд, в котором просила взыскать с осужденных эти средства в доход государства.

Суд поддержал иск прокуратуры. Подсудимые обжаловали решение суда первой инстанции, обратившись в Свердловский областной суд, но и там не нашли оснований для вмешательства в судебный акт.

Бывшим полицейским вынесли приговор в июне 2021 года, тогда же их признали виновными в получении взятки. Грехову назначили штраф в размере 5 млн рублей, а Письменный получил штраф — 2 млн рублей.

*Внесен Минюстом РФ в список иноагентов.

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