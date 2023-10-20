С экс-полицейских в Екатеринбурге взыскали суммы взяток по делу о прослушке Ройзмана*

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Это сумма взятки, которую они получили по делу о прослушке Евгения Ройзмана* в 2012 году. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.
Отмечается, что Грехов и Письменный получили взятку — 300 тысяч рублей, а также Грехову была передана еще одна взятка в размере 100 тысяч рублей, утверждает облсуд.
Эти деньги следователями не изымались и при рассмотрении уголовного дела и вопрос об обращении суммы взятки в доход государства не обсуждался. Далее представители прокуратуры обратилась с иском в суд, в котором просила взыскать с осужденных эти средства в доход государства.
Суд поддержал иск прокуратуры. Подсудимые обжаловали решение суда первой инстанции, обратившись в Свердловский областной суд, но и там не нашли оснований для вмешательства в судебный акт.
Бывшим полицейским вынесли приговор в июне 2021 года, тогда же их признали виновными в получении взятки. Грехову назначили штраф в размере 5 млн рублей, а Письменный получил штраф — 2 млн рублей.
*Внесен Минюстом РФ в список иноагентов.