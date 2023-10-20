С экс-полицейских в Екатеринбурге взыскали суммы взяток по делу о прослушке Ройзмана*

Эти деньги следователями не изымались и при рассмотрении уголовного дела и вопрос об обращении суммы взятки в доход государства не обсуждался. Далее представители прокуратуры обратилась с иском в суд, в котором просила взыскать с осужденных эти средства в доход государства.