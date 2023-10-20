Семиклассника поставили на учет в ПДН из-за продажи вейпа ученику в Оренбурге

Posted Сегодня, 14:54
Published Сегодня, 14:54
Modified Сегодня, 15:00
Updated Сегодня, 15:00
Сообщается, что семиклассник продал вейп пятикласснику; бартер состоялся в школьном туалете. О сделке узнал директор школы, которому об этом сообщил кто-то из очевидцев.
Обыскивал школьников учитель ОБЖ, — сообщает издание ЕАН.
По информации журналистов, продавшего сигарету мальчика поставили на учет в подразделение по делам несовершеннолетних, передает издание orb.ru.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле подростки избили девочку в школьном туалете и записали это на видео.