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В Оренбурге семиклассник продал вейп ученику в школьном туалете

Семиклассника поставили на учет в ПДН из-за продажи вейпа ученику в Оренбурге

20 октября 2023, 14:54
Фото: 1MI

В Оренбурге семиклассник продал вейп ученику в школьном туалете

В одной из школ Оренбурга школьник продал электронную сигарету другому ученику — об этом стало известно руководству гимназии.

Сообщается, что семиклассник продал вейп пятикласснику; бартер состоялся в школьном туалете. О сделке узнал директор школы, которому об этом сообщил кто-то из очевидцев.

Обыскивал школьников учитель ОБЖ, — сообщает издание ЕАН.

По информации журналистов, продавшего сигарету мальчика поставили на учет в подразделение по делам несовершеннолетних, передает издание orb.ru.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле подростки избили девочку в школьном туалете и записали это на видео.

После избиения подростка из Екатеринбурга из-за вейпа возбуждено уголовное дело
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#Происшествия#Дети#Школьники#Школа#Школы#Оренбург#Вейп#Григорий Орлов
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