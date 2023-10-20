Школьникам не придется писать ВПР по одному предмету

Posted Сегодня, 14:08
Published Сегодня, 14:08
Modified Сегодня, 14:10
Updated Сегодня, 14:10
Данные процедуры (контрольные и проверочные работы — прим. ред.) проводятся школой самостоятельно в соответствии с утвержденными локальными актами и графиком, — заявил «Российской газете» руководитель ведомства Анзор Музаев.
Напомним, в апреле 2023 года депутат Госдумы Султан Хамзаев высказался за полную отмену изучения английского языка в школах. В мае с аналогичной инициативой выступил спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов.
Ранее сообщалось, что более полусотни школьников из Свердловской области сдали ЕГЭ на высший балл.