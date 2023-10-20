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Updated Сегодня, 14:10

В Рособрнадзоре считают, что отмена ВПР не скажется на знаниях учеников

Школьникам не придется писать ВПР по одному предмету

20 октября 2023, 14:08
Фото: 1MI

В Рособрнадзоре считают, что отмена ВПР не скажется на знаниях учеников

В 2024 году в школах не состоятся традиционные всероссийские проверочные работы по иностранным языкам. Как заявили в Рособрнадзоре, решение принято в рамках стратегии по сокращению школьных контрольных работ, оно якобы не повлияет на знания учеников в области иняза.
Данные процедуры (контрольные и проверочные работы — прим. ред.) проводятся школой самостоятельно в соответствии с утвержденными локальными актами и графиком, — заявил «Российской газете» руководитель ведомства Анзор Музаев.

Напомним, в апреле 2023 года депутат Госдумы Султан Хамзаев высказался за полную отмену изучения английского языка в школах. В мае с аналогичной инициативой выступил спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов.

Ранее сообщалось, что более полусотни школьников из Свердловской области сдали ЕГЭ на высший балл.

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#Свердловская область#Школьники#Школа#Образование#Школы#Экзамен#Экзамены#Григорий Орлов
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