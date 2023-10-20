Школьникам не придется писать ВПР по одному предмету

В Рособрнадзоре считают, что отмена ВПР не скажется на знаниях учеников

В 2024 году в школах не состоятся традиционные всероссийские проверочные работы по иностранным языкам. Как заявили в Рособрнадзоре, решение принято в рамках стратегии по сокращению школьных контрольных работ, оно якобы не повлияет на знания учеников в области иняза.