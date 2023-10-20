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Published Сегодня, 13:08

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Updated Сегодня, 13:10

Нижний Тагил примет спортсменов со всей России

Спортсмены со всей России соберутся в Нижнем Тагиле

20 октября 2023, 13:08
Фото: 1MI

Нижний Тагил примет спортсменов со всей России

Нижний Тагил впервые примет участников II Всероссийской спартакиады — 2024. Состязание состоится в пяти регионах страны в период с 9 по 18 февраля.

В Свердловской области важно раскрыть свой потенциал и презентовать красивые места Нижнего Тагила, сообщает региональный департамент информполитики.

Речь идет о горах Белая и Долгая. Здесь состоятся соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина, лыжному двоеборью и ски-альпинизму.

Помимо этого, спортивные соревнования пройдут в Челябинской, Тюменской областях, Краснодарском и Красноярском краях. Тут пройдут турниры по биатлону, бобслею, горнолыжному спорту, керлингу, конькобежному спорту, лыжным гонкам, санному спорту, катанию на сноуборде и другим вида спорта.

Порядка 2,5 тысяч спортсменов России разыграют 108 комплектов наград в 14 видах спорта.

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