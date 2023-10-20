Спортсмены со всей России соберутся в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 13:08
Published Сегодня, 13:08
Modified Сегодня, 13:10
Updated Сегодня, 13:10
В Свердловской области важно раскрыть свой потенциал и презентовать красивые места Нижнего Тагила, сообщает региональный департамент информполитики.
Речь идет о горах Белая и Долгая. Здесь состоятся соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина, лыжному двоеборью и ски-альпинизму.
Помимо этого, спортивные соревнования пройдут в Челябинской, Тюменской областях, Краснодарском и Красноярском краях. Тут пройдут турниры по биатлону, бобслею, горнолыжному спорту, керлингу, конькобежному спорту, лыжным гонкам, санному спорту, катанию на сноуборде и другим вида спорта.
Порядка 2,5 тысяч спортсменов России разыграют 108 комплектов наград в 14 видах спорта.